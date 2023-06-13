【今日優惠精選】打卡小黃鴨、送雪糕菠蘿包 ｜ 圓貝開幕$1珍珠奶茶

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. K11 MUSEA：打卡黃色橡皮鴨 免費換領雪糕菠蘿包

巨型橡皮小黃鴨訪港10周年，將於6月18日漫游K11 MUSEA，K11 MUSEA為前來觀賞者送出禮遇，凡KLUB11會員，於指定時間前往K11 Musea地下，即可免費獲贈雲呢拿雪糕菠蘿包一件。

日期：2023年6月18日

時間：12:30pm-3:30pm

地點：K11 Musea地下Promenade 鄰近的士站

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2. 圓貝：開幕限定優惠 1元珍珠奶茶

圓貝為慶祝進駐誠品生活尖沙咀店，將於指定日子推出限定優惠，1元就能飲到經典珍珠奶茶和健康茶飲系列。

1元珍珠奶茶優惠時間一覽：

2023.6.16 (五) 12:00 – 2:00 pm, 6:00 – 8:00 pm

2023.6.17 (六) 2:00 – 6:00 pm

2023.6.23 (五) 12:00 – 2:00 pm, 6:00 – 8:00 pm

地址：誠品生活尖沙咀店2樓

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3. 大快活：憑快活關愛長者咭 每次優惠升級至6元

大快活推出父親節長者關愛優惠，即日起至6月18日，憑快活關愛長者咭惠顧，每次優惠由3元升級至6元。

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撰文：hket小編

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