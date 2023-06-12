【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daynota　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元

Rolex 在賽車運動中的影響力不容忽視，Rolex 作為勒芒 24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)的官方計時贊助商已經超過 20 年，適逢賽事迎來 100 周年紀念，Rolex 亦在這個時刻發布特別Daytona紀念錶款，當中測速計外圈上100轉為紅色，錶面與計時盤的配色也非常鮮明︰

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特別紀念版Cosmograph Daytona

▲ 全新 Cosmograph Daytona 腕錶，數字與刻度使用 PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積法）技術，在測速計上的模鑄刻度和數字之外，增加了一層薄薄的鉑金，令外圈上的測速計更見明晰。

▲ 低調的黑色外圈，結合高科技與流麗設計，令人聯想起1965年搭配黑色塑膠玻璃字圈的錶款。

零售價達40萬港元

勞力士最新推出勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年紀念版腕錶，型號為 126529LN ，雖然官方未有公開定價，但據外國名錶網站Professional Watches引述Rolex Daytona Le Mans 週年紀念版（型號 126529LN）零售價為 51,400 美元(約402,783港元)。

新款腕錶以18K白色黃金鍛造，測速計外圈上的紅色陶質數字「100」旨在向勒芒24小時耐力賽的百年賽史致敬。亮黑色錶面與醇白色計時盤的配色，精美圖案的設計靈感源自勞力士的經典錶面。配備一體成型的黑色Cerachrom陶質測速計外圈，有助讓鏡面固定於錶殼，並確保防水性能，具備防水深度達到 100 米 (330 呎) 的強大耐用性，最高測速更可達平均時速400英里或公里。低調的黑色外圈，結合高科技與流麗設計，令人聯想起1965年代黑底白圈的Paul Newman，配上新世代的黑色Cerachrom陶質外圈經典錶款。

此外，這款全新 Cosmograph Daytona 腕錶，數字與刻度使用 PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積法）技術，在測速計上的模鑄刻度和數字之外，增加了一層薄薄的鉑金，令外圈上的測速計更見明晰。

新機芯突破傳統 12 小時計時制

此錶用上全新 4132 型機芯，是今年春季發佈的 4131 型機芯的升級版本。最大的特點是突破傳統的 12 小時計時機制，透過機芯中新增的專利裝置，令指針的齒輪組的轉動速度減半，可連續計時長達 24 小時，這也恰好呼應勒芒 24 小時耐力賽的賽制。此外，機芯更採用Chronergy擒縱系統及Paraflex緩震裝置，夾板飾以勞力士日內瓦波紋。18K黃金鏤空自動陀配以改良滾珠軸承，配備透明錶殼底蓋，透空設計可以清晰地欣賞到全新機芯運行。



品牌代言人Tom Kristensen九度奪冠

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Tom Kristensen在勒芒24小時耐力賽中九度奪冠，成為賽事歷來最成功的車手，自2010年擔任勞力士代言人，並於2023年成為勒芒24小時耐力賽百年形象大使。他在早期的高卡車比賽中已經表現出色，而在專注耐力賽前，亦曾參加三級方程式賽車。這位丹麥車手於1997年首次參加勒芒24小時耐力賽，在沒有同類駕駛經驗的情況下一舉奪魁，並在2000年至2005年的賽事中蟬聯，及後於2008年和2013年再度奪冠。基斯頓臣先後18次出賽，其中15次登上頒獎台。他的彪炳戰績還包括2013年世界耐力錦標賽冠軍頭銜，以及賽百靈12小時耐力賽的六個桂冠寶座。

勞力士與賽車

勞力士與賽車運動的密切聯繫，可以追溯到 1930 年代Sir Malcolm Campbell創造的世界陸地速度紀錄，當時他駕駛自己的汽Bluebird車，是首位打破時速 300 英里（483 公里/小時）大關的車手。勞力士在賽車運動中的影響力穩步增長，其支持延伸至備受推崇的耐力賽事，如勞力士 24 小時耐力賽、國際汽聯世界耐力錦標賽、和是次勒芒24小時耐力賽，作為於1923年在法國舉行首屆賽事，賽者要在限定的86,400秒時間內完成最遠的距離為之勝出，是全球歷史最悠久的耐力賽，享負盛名。

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