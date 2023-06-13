買月票、年票真的划算？ 考慮這個因素　免墮「套餐陷阱」

生活中購買各種服務時，商家總會推出各種優惠套餐，批量購買某種物品或服務就給與消費者一定折扣優惠，這種套餐真的比單買更划算嗎？其實並不一定，最後可能反而要花更多錢。

健身房長期套餐一定划算？

相信很多人都曾經在抉擇是否購買健身房套餐上掙扎過，當體重上漲後，此時想去運動的情緒高漲，心中難免萌生去健身房的想法，相信自己一定會每周堅持運動。而健身房單次的價格不便宜，雖然健身房也有5次或10次的課程選擇，但可能已經無法滿足此時高漲的運動熱情，那麽月費、年費的套餐顯得特別有吸引力。但隨著時間推移，待運動熱情消退後，去健身房的次數逐漸減少，月費或年費套餐的價值也隨著下降，相當於每一次的價錢就會更貴。

美國經濟學家在《好決策背後的潛思考》一書中提到，有一項針對3間健身房7,752名會員進行為期3年的調查顯示，確實很多人都會高估自己對運動的偏好程度。在某項合約下，顧客每個月需要固定支付70美元（約550港元）的費用，而簽下這份合約的人中，每個月平均去健身房的次數是4.3次，相當於每次的平均成本超過17美元(133港元）。而如果購買健身房另外一種10次的套餐，每次的成本剛好是10美元（約78港元），遠低於17美元(133港元）。並且如果不購買任何套餐，單次費用只需要12美元，也低於購買長期套餐的費用。

因此，如果不是運動有規律性習慣的人士，這些套餐並不會帶來特別的優惠，反而造成浪費。

考慮使用頻率 免墮生活中的「套餐陷阱」

不單止健身房，生活中很多以套餐形式的銷售也不一定是絕對優惠。例如，大家定時定候需要飲涼茶，而涼茶鋪都有各種優惠套餐，一次購買10瓶涼茶券，在有限期内使用，每一支比正常購買會便宜2元至3元。很多人在購買時會覺得比單獨購買划算，但涼茶不能多飲，一次兌換完可能還未飲完就過期，造成浪費。其次，人總有惰性，對於這種非必須的事情，就想健身房一樣，可能會因為懶得出門而沒有兌換，最後拖到過期。由此會發現，在有需要時，單獨購買反而更划算。

假設一支涼茶原價是35元，其中一種優惠套票是330元，内含10支涼茶的購買兌換券，那麽如果買足10支，每支涼茶是33元，比原價少2元。假設購買這款套票後，在有效期内只購買了5支涼茶，相當於用330元買5支，每支涼茶的單價將會是66元，可見，比原價貴一半。

類似的「套餐陷阱」數不勝數，在買衫褲時，也會因為買兩件有折扣，而强行買入自己原本不需要的東西，假設這件衫原價是100元，另外加配的裝飾品原價100元，現在只需要50元，於是就決定一併買入。看起來是用更便宜的價錢買入裝飾品，但與單買原本需要的衫相比，還是多了50元。在買菜時，也會因為假設自己需要，而買入多種菜式和調味料，令冰箱内留下一堆過期食物。

並不是說這些商家推出的套餐全然沒有意義，如果可以保證自己使用頻率，套票固然能帶來一定優惠，但在無法保證自己的使用次數時，批量購買帶來的優惠恐怕將會變得沒有意義。

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