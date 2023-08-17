【高息股2023】銀娛恢復派息｜佐丹奴10厘息｜中移動派息增1成（附5厘高息股一覽）（8月17日更新）

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10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月17日更新）
踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有銀娛 （00027） 成首家濠賭股恢復派息。另早前煤氣 （00003） 、港鐵 （00066） 、中移動 （00941） 、中電 （00002） 、滙控 （00005） 等，本文逐一列出派息金額及關鍵日期。
銀娛恢復派息 每股0.2元
港交所派息增30%
煤氣中期息每股派0.12元
佐丹奴股息率破10厘
中移動派息增10%
港鐵每股派0.42元
中國電信派息增2成
中電控股每股0.63元
滙控每股派10美仙 擬再回購
恒生每股派1.1元
港燈每股派0.1594元
◼其他近月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|和記電訊 （00215）
|6.57
|45.6元
|8月22日
|9月1日
|六福集團 （00590）
|5.62
|550元
|8月22日
|9月6日
|置富 （00778）
|8.36
|223.6元
|8月23日
|9月22日
|波司登 （03998）
|5.44
|270元
|8月24日
|9月15日
|長江基建 （01038）
|6.45
|355元
|9月1日
|9月13日
|長和 （00001）
|7.02
|378元
|9月4日
|9月14日
|中國聯通 （00762）
|5.47
|444.26元
|9月4日
|9月25日
|遠東發展 （00035）
|7.78
|100元
|9月5日
|10月24日
|太古地產 （01972）
|5.79
|66元
|9月6日
|10月12日
|大快活 （00052）
|5.94
|225元
包括特別息25元
|9月12日
|10月5日
|太古B （00087）
|5.88
|600元
|9月13日
|10月1 3日
|羚邦集團 （02230）
|6.02
|21元
|9月21日
|10月30日
|*以8月16日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月16日收市價計算。
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欄名 : 理財學堂