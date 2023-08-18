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【高息股2023】銀娛恢復派息｜中海油、佐丹奴近10厘息（附5厘高息股一覽）

收息攻略 18:04 2023/08/18

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踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有中海油（00883）派每股0.59元、銀娛 （00027） 成首家濠賭股恢復派息。另早前煤氣 （00003） 、港鐵 （00066） 、中移動 （00941） 、中電 （00002） 、滙控 （00005） 等，本文逐一列出派息金額及關鍵日期。

中海油10厘股息率

  • 中期股息每股0.59港元，按年減15.7%
  • 是次股息除淨日為9月7日，派發日為10月18日
  • 以8月18日收市價計算，股息率達10厘；據彭博顯示，中海油今年預測股息率達9.7厘

銀娛恢復派息　每股0.2元

  • 首間博彩企業恢復派息，每股派0.2元
  • 是次股息除淨日為9月25日，派發日為10月27日
  • 第二季經調整 EBITDA為25億港元，扭虧為盈；截至6月底淨現金220億港元

港交所派息增30%

  • 上半年盈利錄得63.1億元，每股派息4.5元，按年升30%
  • 是次股息除淨日為8月29日，派發日為9月12日
  • 以8月18日收市價計算，股息率2.44厘

煤氣中期息每股派0.12元

  • 中期股東應佔溢利升9.1%，每股派息0.12元，按年持平
  • 是次股息除淨日為8月28日，派發日為9月8日
  • 以8月18日收市價計算，股息率5.96厘

佐丹奴股息率近10厘

  • 中期多賺近1倍，每股派17港元，按年多1倍
  • 是次股息除淨日為9月5日，派發日為9月15日
  • 以8月18日收市價計算，股息率9.36厘

中移動派息增10%

  • 中期股息每股2.43港元，按年增長10.5%
  • 是次股息除淨日為9月1日，派發日為9月25日
  • 據彭博顯示，中移動今年預測股息率達7.46厘
  • 2023年全年分配的利潤提升至當年純利的70%以上

港鐵每股派0.42元

  • 中期普通股息每股0.42元，按年持平，可選擇以股代息
  • 是次股息除淨日為8月23日，派發日為10月13日
  • 香港車務營運虧損7.7億元，按年減少72%

中國電信派息增2成

  • 每股派14.32分（人民幣），去年同期為12分
  • 是次股息除淨日為8月23日，派發日為9月28日
  • 據彭博顯示，中電信今年預測股息率達6.4厘

中電控股每股0.63元

  • 派第二期中期股息每股0.63港元，與2022 年相同
  • 上半年合計派息每股1.26港元
  • 第二期中期股息除淨日為9月4日，派發日為9月15日
  • 上半年扭虧為盈賺50.6億港元
  • 據彭博顯示，中電今年預測股息率達5厘

滙控每股派10美仙　擬再回購

  • 第⼆次股息每股0.1美元
  • 是次股息除淨日為8月10日，派發日為9月21日
  • 滙控CEO祈耀年今年初指，全年派息可望達到50美仙。
  • 據彭博顯示，滙控今年預測股息率達7厘

 

其他近月除淨的5厘以上股份

股份股息率（厘）*一手派息除淨日派息日
和記電訊 （00215） 6.5745.6元8月22日9月1日
六福集團 （00590） 5.62550元8月22日9月6日
置富 （00778） 8.36223.6元8月23日9月22日
波司登 （03998） 5.44270元8月24日9月15日
長江基建 （01038） 6.45355元9月1日9月13日
長和 （00001） 7.02378元9月4日9月14日
中國聯通 （00762） 5.47444.26元9月4日9月25日
遠東發展 （00035） 7.78100元9月5日10月24日
太古地產 （01972） 5.7966元9月6日10月12日
大快活 （00052） 5.94225元
包括特別息25元		9月12日10月5日
太古B （00087） 5.88600元9月13日10月1 3日
羚邦集團 （02230） 6.0221元9月21日10月30日
*以8月16日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月16日收市價計算。

 

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