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【高息股2023】滙控股息率6厘｜恒生每股派1.1元｜港燈每股派15.94港仙

收息攻略 21:10 2023/08/01

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踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有滙控 （00005） 、港燈 （02638） 等高息股。

滙控每股派10美仙　擬再回購

  • 第⼆次股息每股0.1美元
  • 是次股息除淨日為8月10日，派發日為9月21日
  • 滙控CEO祈耀年今年初指，全年派息可望達到50美仙，以此計算，目前股息率近6厘
  • 滙控今年股價已累升36%
  • 列帳基準稅前利潤88億美元，按年增89%，勝預期
  • 2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須注意項目
  • 擬展開最多20億美元的股份回購
  • 上調有形股本回報率指引，2023及2024年目標約15%

恒生每股派1.1元

  • 第⼆次中期股息為每股港幣1.1元，今年上半年每股派息合共為港幣2.2元，按年多57%
  • 是次股息除淨日為8月14日，派發日為9月5日
  • 據彭博顯示，恒生今年預測股息率為5.6厘
  • 上半年純利增加79%至98.27億元

港燈每股派0.1594元

  • 中期分派為每股份合訂單位15.94港仙
  • 是次股息除淨日為8月15日，派發日為8月25日
  • 據彭博顯示，港燈今年預測股息率為6.6厘
  • 上半年未經審核溢利為9.82億元，按年升9.8%

渣打上調業績指引

  • 宣布派發中期息6美仙
  • 是次股息除淨日為8月9日，派發日為10月13日
  • 上半年業績勝預期，除稅前溢利按年增加19.9%至33.23億美元
  • CEO溫拓思表示，對業務前景充滿信心，上調2023年收入及股東回報等預測指引，預計全年有形股東權益回報將達到10%

近3個月除淨的5厘以上股份

股份股息率（厘）*一手派息除淨日派息日
譚仔國際 （02217） 6.07105元8月15日9月6日
和記電訊 （00215） 6.3545.6元8月22日9月1日
六福集團 （00590） 5.19550元8月22日9月6日
波司登 （03998） 5.13270元8月24日9月15日
遠東發展 （00035） 7.61100元9月5日10月24日
大快活 （00052） 5.61225元
包括特別息25元		9月12日10月5日
羚邦集團 （02230） 5.3321元9月21日10月30日
*以8月1日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月1日收市價計算。

 

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