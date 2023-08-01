【高息股2023】滙控股息率6厘｜恒生每股派1.1元｜港燈每股派15.94港仙

踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有滙控 （00005） 、港燈 （02638） 等高息股。

滙控每股派10美仙 擬再回購

第⼆次股息每股0.1美元

是次股息除淨日為8月10日，派發日為9月21日

滙控CEO祈耀年今年初指，全年派息可望達到50美仙，以此計算，目前股息率近6厘

滙控今年股價已累升36%

列帳基準稅前利潤88億美元，按年增89%，勝預期

2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須注意項目

擬展開最多20億美元的股份回購

上調有形股本回報率指引，2023及2024年目標約15%

恒生每股派1.1元

第⼆次中期股息為每股港幣1.1元，今年上半年每股派息合共為港幣2.2元，按年多57%

是次股息除淨日為8月14日，派發日為9月5日

據彭博顯示，恒生今年預測股息率為5.6厘

上半年純利增加79%至98.27億元

港燈每股派0.1594元

中期分派為每股份合訂單位15.94港仙

是次股息除淨日為8月15日，派發日為8月25日

據彭博顯示，港燈今年預測股息率為6.6厘

上半年未經審核溢利為9.82億元，按年升9.8%

渣打上調業績指引

宣布派發中期息6美仙

是次股息除淨日為8月9日，派發日為10月13日

上半年業績勝預期，除稅前溢利按年增加19.9%至33.23億美元

CEO溫拓思表示，對業務前景充滿信心，上調2023年收入及股東回報等預測指引，預計全年有形股東權益回報將達到10%

◼近3個月除淨的5厘以上股份◼

股份 股息率（厘）* 一手派息 除淨日 派息日 譚仔國際 （02217） 6.07 105元 8月15日 9月6日 和記電訊 （00215） 6.35 45.6元 8月22日 9月1日 六福集團 （00590） 5.19 550元 8月22日 9月6日 波司登 （03998） 5.13 270元 8月24日 9月15日 遠東發展 （00035） 7.61 100元 9月5日 10月24日 大快活 （00052） 5.61 225元

包括特別息25元 9月12日 10月5日 羚邦集團 （02230） 5.33 21元 9月21日 10月30日 *以8月1日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月1日收市價計算。

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