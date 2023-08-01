【高息股2023】滙控股息率6厘｜恒生每股派1.1元｜港燈每股派15.94港仙

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【定期存款2023】1個月4.6厘速賺$3000 東亞、花旗4.4厘｜富邦4.5厘延至8月底
踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有滙控 （00005） 、港燈 （02638） 等高息股。
滙控每股派10美仙 擬再回購
恒生每股派1.1元
港燈每股派0.1594元
渣打上調業績指引
◼近3個月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|譚仔國際 （02217）
|6.07
|105元
|8月15日
|9月6日
|和記電訊 （00215）
|6.35
|45.6元
|8月22日
|9月1日
|六福集團 （00590）
|5.19
|550元
|8月22日
|9月6日
|波司登 （03998）
|5.13
|270元
|8月24日
|9月15日
|遠東發展 （00035）
|7.61
|100元
|9月5日
|10月24日
|大快活 （00052）
|5.61
|225元
包括特別息25元
|9月12日
|10月5日
|羚邦集團 （02230）
|5.33
|21元
|9月21日
|10月30日
|*以8月1日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月1日收市價計算。
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欄名 : 理財學堂