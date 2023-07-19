【高息股2023】滙控股價創近4年高　大行點睇？

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定期存款 3個月最高4.5厘、為何更勝5厘銀債？15個4厘短存任揀（7月19日更新）
受惠拆息上升，以及偷步炒業績，滙控 （00005） 股價今日（7月19日）創下近4年高位，收報63.25元，逆市升0.5%。今年至今滙控已累計升30.28%，同期恒指累跌4.19%。
滙控將在8月1日公布季績，目前股價率先抽上，近日亦獲大行先後唱好。
花旗估計滙控的第二季稅前盈利及淨利息收入向好，相信集團有能力提高今年指引，並預計集團將再進行20億美元回購，有利股價。
摩根大通及高盛則在本月初已率先指出，滙控等銀行股可望受惠利率上升，尤其是港元拆息（HIBOR）飆升。摩根大通指，HIBOR在第二季急升，預計滙控第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國７月利率峰值為5.5％，因此上調滙控2023至2025財年的每股盈利預測；
高盛則概括表示，短期內香港銀行的淨息差將受益於一個月HIBOR的上升，因存款息率未有同時顯著抽升。該行重申對滙控及中銀香港 （02388） 的買入評級。
太古沽貨套現 擬派特別息每手$4,060
太古A （00019） 、太古B （00087） 宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，預期套現228億元。交易完成後，太古A擬派特別息每股8.12元、太古B每股派1.624元。
無論你持有太古A或是太古B，兩者每一手同樣獲派4,060元。撇除特別息、以6月28日收市價計算，太古A股息率5.19厘、太古B為6.52厘。不過要留意，這次交易需要太古的獨立股東批准，預計於今年11月30日之前完成，更多派息詳情將適時公布。
新世界特別息 每手$1,590
此外，周大福企業6月27日亦向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。
各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快周五（7月21日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味明天就是最後的買入機會。
◼近3個月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|偉易達 （00303）
|8.89
|42美元
|7月21日
|8月3日
|中國鐵建 （01186）
|5.35
|152.7元
|7月25日
|8月25日
|譚仔國際 （02217）
|6.00
|105元
|8月15日
|9月6日
|六福集團 （00590）
|5.38
|550元
|8月22日
|9月6日
|波司登 （03998）
|5.25
|270元
|8月24日
|9月15日
|遠東發展 （00035）
|7.61
|100元
|9月5日
|10月24日
|大快活 （00052）
|5.75
|225元
包括特別息25元
|9月12日
|10月5日
|羚邦集團 （02230）
|5.54
|21元
|9月21日
|10月30日
|*以7月19日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以7月19日收市價計算。
對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。
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欄名 : 理財學堂