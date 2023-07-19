【高息股2023】滙控股價創近4年高　大行點睇？

受惠拆息上升，以及偷步炒業績，滙控 （00005） 股價今日（7月19日）創下近4年高位，收報63.25元，逆市升0.5%。今年至今滙控已累計升30.28%，同期恒指累跌4.19%。

滙控將在8月1日公布季績，目前股價率先抽上，近日亦獲大行先後唱好。

花旗估計滙控的第二季稅前盈利及淨利息收入向好，相信集團有能力提高今年指引，並預計集團將再進行20億美元回購，有利股價。

摩根大通及高盛則在本月初已率先指出，滙控等銀行股可望受惠利率上升，尤其是港元拆息（HIBOR）飆升。摩根大通指，HIBOR在第二季急升，預計滙控第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國７月利率峰值為5.5％，因此上調滙控2023至2025財年的每股盈利預測；

高盛則概括表示，短期內香港銀行的淨息差將受益於一個月HIBOR的上升，因存款息率未有同時顯著抽升。該行重申對滙控及中銀香港 （02388） 的買入評級。

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太古沽貨套現 擬派特別息每手$4,060

太古A （00019） 、太古B （00087） 宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，預期套現228億元。交易完成後，太古A擬派特別息每股8.12元、太古B每股派1.624元。

無論你持有太古A或是太古B，兩者每一手同樣獲派4,060元。撇除特別息、以6月28日收市價計算，太古A股息率5.19厘、太古B為6.52厘。不過要留意，這次交易需要太古的獨立股東批准，預計於今年11月30日之前完成，更多派息詳情將適時公布。

新世界特別息 每手$1,590

此外，周大福企業6月27日亦向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。

各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快周五（7月21日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味明天就是最後的買入機會。

◼近3個月除淨的5厘以上股份◼

股份 股息率（厘）* 一手派息 除淨日 派息日 偉易達 （00303） 8.89 42美元 7月21日 8月3日 中國鐵建 （01186） 5.35 152.7元 7月25日 8月25日 譚仔國際 （02217） 6.00 105元 8月15日 9月6日 六福集團 （00590） 5.38 550元 8月22日 9月6日 波司登 （03998） 5.25 270元 8月24日 9月15日 遠東發展 （00035） 7.61 100元 9月5日 10月24日 大快活 （00052） 5.75 225元

包括特別息25元 9月12日 10月5日 羚邦集團 （02230） 5.54 21元 9月21日 10月30日 *以7月19日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以7月19日收市價計算。

對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。

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