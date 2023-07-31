【高息股2023】滙控明公布季績　今年累升34%　投行點睇銀行股？

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【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘 計埋優惠高過5厘銀債（新增信銀國際加息）
渣打 （02888） 上半年業績勝預期，除稅前溢利按年增加19.9%至33.23億美元，宣布派發中期息6美仙（約0.468港元），按年增加50%。消息出爐後，渣打上周五（7月28日）升近4%，今天（7月31日）輕微回吐0.3%。
中金最新報告稱，由於渣打收入優於該行預期，信用成本保持相對低位，分別上調2023年及2024年盈利預測最多一成。該行維持渣打「中性」評級，目標價上調12.5%至82.6元。
此外，受惠拆息上升及偷步炒業績，滙控 （00005） 股價再創近4年高位，今天升0.6%至65.2元。今年以來，滙控已累計升約34%。
滙控將在8月1日公布季績，目前股價率先抽上，近日亦獲大行先後唱好。花旗估計，滙控的第二季稅前盈利及淨利息收入向好，相信集團有能力提高今年指引，並預計集團將再進行20億美元回購，有利股價。
摩根大通及高盛則在本月初已率先指出，滙控等銀行股可望受惠利率上升，尤其是港元拆息（HIBOR）飆升。摩根大通指，HIBOR在第二季急升，預計滙控第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國７月利率峰值為5.5％，因此上調滙控2023至2025財年的每股盈利預測；
高盛則概括表示，短期內香港銀行的淨息差將受益於一個月HIBOR的上升，因存款息率未有同時顯著抽升。該行重申對滙控及中銀香港 （02388） 的買入評級。
太古沽貨套現 擬派特別息每手$4,060
太古A （00019） 、太古B （00087） 宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，預期套現228億元。交易完成後，太古A擬派特別息每股8.12元、太古B每股派1.624元。
無論你持有太古A或是太古B，兩者每一手同樣獲派4,060元。撇除特別息、以6月28日收市價計算，太古A股息率5.19厘、太古B為6.52厘。不過要留意，這次交易需要太古的獨立股東批准，預計於今年11月30日之前完成，更多派息詳情將適時公布。
新世界特別息 每手$1,590
此外，周大福企業6月27日亦向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。
各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快周五（7月21日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味明天就是最後的買入機會。
◼近3個月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|渣打 （02888）
|1.89
|23.4元
|8月9日
|10月13日
|譚仔國際 （02217）
|6.07
|105元
|8月15日
|9月6日
|和記電訊 （00215）
|6.29
|45.6元
|8月22日
|9月1日
|六福集團 （00590）
|5.35
|550元
|8月22日
|9月6日
|波司登 （03998）
|5.06
|270元
|8月24日
|9月15日
|遠東發展 （00035）
|7.61
|100元
|9月5日
|10月24日
|大快活 （00052）
|5.64
|225元
包括特別息25元
|9月12日
|10月5日
|羚邦集團 （02230）
|5.46
|21元
|9月21日
|10月30日
|*以7月31日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以7月31日收市價計算。
對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。
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欄名 : 理財學堂