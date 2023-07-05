【高息股2023】大快活派息每手$225　10隻5厘以上選擇、最快7月7日除淨

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【定期存款2023】388天4.5厘新高位、6個月4.25厘齊破頂｜最新7月份定期存款
香港全面放寬疫情限制，本地連鎖快餐店大快活 （00052） 全年多賺5%，宣布派發末期息每股0.4元及特別息0.05元。一手500股，每手可獲派息225元，將於9月12日除淨，10月5日派息。以今天（7月5日）收市價11.3元計算，大快活股息率5.58厘，入場費僅5,650元。
太古沽貨套現 擬派特別息每手$4,060
太古A （00019） 、太古B （00087） 宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，預期套現228億元。交易完成後，太古A擬派特別息每股8.12元、太古B每股派1.624元。
無論你持有太古A或是太古B，兩者每一手同樣獲派4,060元。撇除特別息、以6月28日收市價計算，太古A股息率5.19厘、太古B為6.52厘。不過要留意，這次交易需要太古的獨立股東批准，預計於今年11月30日之前完成，更多派息詳情將適時公布。
新世界特別息 每手$1,590
此外，周大福企業6月27日亦向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。以6月26日收市價19.52元計算，新世界股息率10.6厘。
各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快下周一（7月3日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味今明兩天就是最後的買入機會。
◼近3個月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|龍湖集團 （00960）
|6.30
|438.4元
|7月7日
|8月21日
|農業銀行 （01288）
|7.87
|222.2元人民幣
|7月10日
|8月8日
|周大福 （01929）
|8.52
|200元
（包括特別息144元）
|7月12日
|7月31日
|偉易達 （00303）
|8.99
|42美元
|7月21日
|8月3日
|譚仔國際 （02217）
|5.83
|105元
|8月15日
|9月6日
|六福集團 （00590）
|5.59
|550元
|8月22日
|9月6日
|波司登 （03998）
|5.29
|270元
|8月24日
|9月15日
|遠東發展 （00035）
|7.57
|100元
|9月5日
|10月24日
|大快活 （00052）
|5.58
|225元
包括特別息25元
|9月12日
|10月5日
|羚邦集團 （02230）
|6.15
|21元
|9月21日
|10月30日
|*以7月5日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以7月5日收市價計算。
對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。
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欄名 : 理財學堂