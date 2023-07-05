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【高息股2023】大快活派息每手$225　10隻5厘以上選擇、最快7月7日除淨

收息攻略 17:29 2023/07/05

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香港全面放寬疫情限制，本地連鎖快餐店大快活 （00052） 全年多賺5%，宣布派發末期息每股0.4元及特別息0.05元。一手500股，每手可獲派息225元，將於9月12日除淨，10月5日派息。以今天（7月5日）收市價11.3元計算，大快活股息率5.58厘，入場費僅5,650元。

太古沽貨套現　擬派特別息每手$4,060

太古A （00019） 、太古B （00087） 宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，預期套現228億元。交易完成後，太古A擬派特別息每股8.12元、太古B每股派1.624元。

無論你持有太古A或是太古B，兩者每一手同樣獲派4,060元。撇除特別息、以6月28日收市價計算，太古A股息率5.19厘、太古B為6.52厘。不過要留意，這次交易需要太古的獨立股東批准，預計於今年11月30日之前完成，更多派息詳情將適時公布。

新世界特別息　每手$1,590

此外，周大福企業6月27日亦向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。以6月26日收市價19.52元計算，新世界股息率10.6厘。

各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快下周一（7月3日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味今明兩天就是最後的買入機會。

近3個月除淨的5厘以上股份

股份 股息率（厘）* 一手派息 除淨日 派息日
龍湖集團 （00960） 6.30 438.4元 7月7日 8月21日
農業銀行 （01288） 7.87 222.2元人民幣 7月10日 8月8日
周大福 （01929） 8.52 200元
（包括特別息144元）		 7月12日 7月31日
偉易達 （00303） 8.99 42美元 7月21日 8月3日
譚仔國際 （02217） 5.83 105元 8月15日 9月6日
六福集團 （00590） 5.59 550元 8月22日 9月6日
波司登 （03998） 5.29 270元 8月24日 9月15日
遠東發展 （00035） 7.57 100元 9月5日 10月24日
大快活 （00052） 5.58 225元
包括特別息25元		 9月12日 10月5日
羚邦集團 （02230） 6.15 21元 9月21日 10月30日
*以7月5日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以7月5日收市價計算。

對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。

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