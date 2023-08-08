【高息股2023】中電信派逾6厘｜滙控預測股息率7厘（附5厘高息股一覽）

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【定期存款】1個月10厘、3個月6.6厘｜賺迎新兼做高息 4.6厘才最划算
踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有長和系、中電 （00002） 、九倉置業 （01997） 、中電信 （00728） 等高息股，較早前則有滙控 （00005） 、港燈 （02638） 等。
中國電信派息增2成
九倉置業每股0.67元
中電控股每股0.63元
滙控每股派10美仙 擬再回購
恒生每股派1.1元
港燈每股派0.1594元
◼其他近月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|譚仔國際 （02217）
|6.21
|105元
|8月15日
|9月6日
|香港電訊 （06823）
|8.24
|320.5元
|8月17日
|9月5日
|和記電訊 （00215）
|6.40
|45.6元
|8月22日
|9月1日
|六福集團 （00590）
|5.30
|550元
|8月22日
|9月6日
|波司登 （03998）
|5.25
|270元
|8月24日
|9月15日
|長江基建 （01038）
|6.27
|355元
|9月1日
|9月13日
|長和 （00001）
|6.74
|378元
|9月4日
|9月14日
|遠東發展 （00035）
|7.69
|100元
|9月5日
|10月24日
|大快活 （00052）
|5.69
|225元
包括特別息25元
|9月12日
|10月5日
|羚邦集團 （02230）
|5.44
|21元
|9月21日
|10月30日
|*以8月8日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月8日收市價計算。
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欄名 : 理財學堂