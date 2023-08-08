【高息股2023】中電信派逾6厘｜滙控預測股息率7厘（附5厘高息股一覽）

踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有長和系、中電 （00002） 、九倉置業 （01997） 、中電信 （00728） 等高息股，較早前則有滙控 （00005） 、港燈 （02638） 等。

中國電信派息增2成

每股派14.32分（人民幣），去年同期為12分

是次股息除淨日為8月23日，派發日為9月28日

據彭博顯示，中電信今年預測股息率達6.4厘

九倉置業每股0.67元

每股中期股息為0.67港元，去年為0.7港元

是次股息除淨日為8月25日，派發日為9月12日

集團指，上半年訪港旅客人數和本港零售銷售額仍遠低於疫情前水平，寫字樓租金持續疲軟，酒店業務欠缺增長動力。

中電控股每股0.63元

派第二期中期股息每股0.63港元，與2022 年相同

上半年合計派息每股1.26港元

第二期中期股息除淨日為9月4日，派發日為9月15日

上半年扭虧為盈賺50.6億港元

據彭博顯示，中電今年預測股息率達5厘

滙控每股派10美仙 擬再回購

第⼆次股息每股0.1美元

是次股息除淨日為8月10日，派發日為9月21日

滙控CEO祈耀年今年初指，全年派息可望達到50美仙。

據彭博顯示，恒生今年預測股息率達7厘

恒生每股派1.1元

第⼆次中期股息為每股港幣1.1元，今年上半年每股派息合共為港幣2.2元，按年多57%

是次股息除淨日為8月14日，派發日為9月5日

據彭博顯示，恒生今年預測股息率為6厘

港燈每股派0.1594元

中期分派為每股份合訂單位15.94港仙

是次股息除淨日為8月15日，派發日為8月25日

據彭博顯示，港燈今年預測股息率為6.6厘

◼其他近月除淨的5厘以上股份◼

股份 股息率（厘）* 一手派息 除淨日 派息日 譚仔國際 （02217） 6.21 105元 8月15日 9月6日 香港電訊 （06823） 8.24 320.5元 8月17日 9月5日 和記電訊 （00215） 6.40 45.6元 8月22日 9月1日 六福集團 （00590） 5.30 550元 8月22日 9月6日 波司登 （03998） 5.25 270元 8月24日 9月15日 長江基建 （01038） 6.27 355元 9月1日 9月13日 長和 （00001） 6.74 378元 9月4日 9月14日 遠東發展 （00035） 7.69 100元 9月5日 10月24日 大快活 （00052） 5.69 225元

包括特別息25元 9月12日 10月5日 羚邦集團 （02230） 5.44 21元 9月21日 10月30日 *以8月8日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月8日收市價計算。

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