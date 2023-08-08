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【高息股2023】中電信派逾6厘｜滙控預測股息率7厘（附5厘高息股一覽）

收息攻略 18:00 2023/08/08

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踏入8月份，大型港股陸續公布季績，最新有長和系、中電 （00002） 、九倉置業 （01997） 、中電信 （00728） 等高息股，較早前則有滙控 （00005） 、港燈 （02638） 等。

中國電信派息增2成

  • 每股派14.32分（人民幣），去年同期為12分
  • 是次股息除淨日為8月23日，派發日為9月28日
  • 據彭博顯示，中電信今年預測股息率達6.4厘

九倉置業每股0.67元

  • 每股中期股息為0.67港元，去年為0.7港元
  • 是次股息除淨日為8月25日，派發日為9月12日
  • 集團指，上半年訪港旅客人數和本港零售銷售額仍遠低於疫情前水平，寫字樓租金持續疲軟，酒店業務欠缺增長動力。

中電控股每股0.63元

  • 派第二期中期股息每股0.63港元，與2022 年相同
  • 上半年合計派息每股1.26港元
  • 第二期中期股息除淨日為9月4日，派發日為9月15日
  • 上半年扭虧為盈賺50.6億港元
  • 據彭博顯示，中電今年預測股息率達5厘

滙控每股派10美仙　擬再回購

  • 第⼆次股息每股0.1美元
  • 是次股息除淨日為8月10日，派發日為9月21日
  • 滙控CEO祈耀年今年初指，全年派息可望達到50美仙。
  • 據彭博顯示，恒生今年預測股息率達7厘

恒生每股派1.1元

  • 第⼆次中期股息為每股港幣1.1元，今年上半年每股派息合共為港幣2.2元，按年多57%
  • 是次股息除淨日為8月14日，派發日為9月5日
  • 據彭博顯示，恒生今年預測股息率為6厘

港燈每股派0.1594元

  • 中期分派為每股份合訂單位15.94港仙
  • 是次股息除淨日為8月15日，派發日為8月25日
  • 據彭博顯示，港燈今年預測股息率為6.6厘

其他近月除淨的5厘以上股份

股份股息率（厘）*一手派息除淨日派息日
譚仔國際 （02217） 6.21105元8月15日9月6日
香港電訊 （06823） 8.24320.5元8月17日9月5日
和記電訊 （00215） 6.4045.6元8月22日9月1日
六福集團 （00590） 5.30550元8月22日9月6日
波司登 （03998） 5.25270元8月24日9月15日
長江基建 （01038） 6.27355元9月1日9月13日
長和 （00001） 6.74378元9月4日9月14日
遠東發展 （00035） 7.69100元9月5日10月24日
大快活 （00052） 5.69225元
包括特別息25元		9月12日10月5日
羚邦集團 （02230） 5.4421元9月21日10月30日
*以8月8日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以8月8日收市價計算。

 

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