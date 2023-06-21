【高息股】食息一族請注意！13隻5厘以上選擇、最快6月26日除淨

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【定期存款】長存期也有4厘 388天4.38厘月底到期、少於10萬也有4厘（6月21日更新）
各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快下周一（6月26日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味今天就是最後的買入機會。
◼未來一個月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|中信銀行 （00998）
|9.16
|329元人民幣
|6月26日
|7月20日
|重慶銀行 （01963）
|10.01
|197.5元人民幣
|6月26日
|待公布
|中通服 （00552）
|5.73
|387.8元人民幣
|7月3日
|8月18日
|中銀香港 （02388）
|5.6
|455元
|7月3日
|7月14日
|交通銀行 （03328）
|8.17
|373元人民幣
|7月4日
|8月2日
|郵儲銀行 （01658）
|5.9
|257.9元人民幣
|7月5日
|8月10日
|招商銀行 （03968）
|5.48
|869元人民幣
|7月5日
|8月30日
|建設銀行 （00939）
|8.72
|389元人民幣
|7月6日
|8月4日
|工商銀行 （01398）
|8.23
|303.5元人民幣
|7月6日
|8月18日
|中國銀行 （03988）
|8.36
|232元人民幣
|7月6日
|8月4日
|龍湖集團 （00960）
|6.77
|400元人民幣
|7月7日
|8月21日
|農業銀行 （01288）
|8.22
|222.2元人民幣
|7月10日
|8月8日
|周大福 （01929）
|8.29
|200元
（包括特別息144元）
|7月12日
|7月31日
|*以6月21日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以6月21日收市價計算。
從上表可見，內銀股一向都是投資者的高息選擇，不但有穩定的收入和派息記錄，部分大行近期下調人民幣存款息率，更獲投行唱好有改估值重估。其中摩通認為，招商銀行 （03968） 和郵儲銀行 （01658） 能夠從不同方向受惠。
【內銀股】拆解7大內銀存款結構 為何建行、工行最受惠存息下調？
對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。
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欄名 : 理財學堂