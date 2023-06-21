【高息股】食息一族請注意！13隻5厘以上選擇、最快6月23日除淨

各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快下周一（6月26日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味今天就是最後的買入機會。

◼未來一個月除淨的5厘以上股份◼

股份 股息率（厘）* 一手派息 除淨日 派息日 中信銀行 （00998） 9.16 329元人民幣 6月26日 7月20日 重慶銀行 （01963） 10.01 197.5元人民幣 6月26日 待公布 中通服 （00552） 5.73 387.8元人民幣 7月3日 8月18日 中銀香港 （02388） 5.6 455元 7月3日 7月14日 交通銀行 （03328） 8.17 373元人民幣 7月4日 8月2日 郵儲銀行 （01658） 5.9 257.9元人民幣 7月5日 8月10日 招商銀行 （03968） 5.48 869元人民幣 7月5日 8月30日 建設銀行 （00939） 8.72 389元人民幣 7月6日 8月4日 工商銀行 （01398） 8.23 303.5元人民幣 7月6日 8月18日 中國銀行 （03988） 8.36 232元人民幣 7月6日 8月4日 龍湖集團 （00960） 6.77 400元人民幣 7月7日 8月21日 農業銀行 （01288） 8.22 222.2元人民幣 7月10日 8月8日 周大福 （01929） 8.29 200元

（包括特別息144元） 7月12日 7月31日 *以6月21日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以6月21日收市價計算。

從上表可見，內銀股一向都是投資者的高息選擇，不但有穩定的收入和派息記錄，部分大行近期下調人民幣存款息率，更獲投行唱好有改估值重估。其中摩通認為，招商銀行 （03968） 和郵儲銀行 （01658） 能夠從不同方向受惠。

【內銀股】拆解7大內銀存款結構 為何建行、工行最受惠存息下調？

對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。

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