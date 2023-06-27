【高息股】新世界特別息每手$1,590　盤點14隻5厘以上選擇、最快6月28日除淨

上一篇文章
定期存款 6個月收息$24,300 鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘（6月27日更新）
周大福企業向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股且打算私有化。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。以6月26日收市價19.52元計算，新世界股息率10.6厘。
各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快周三（6月28日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味今明兩天就是最後的買入機會。
◼未來2個月除淨的5厘以上股份◼
|股份
|股息率（厘）*
|一手派息
|除淨日
|派息日
|北京汽車 （01958）
|9.45
|85元人民幣
|6月28日
|9月15日
|中通服 （00552）
|5.71
|425.62元
|7月3日
|8月18日
|中銀香港 （02388）
|5.65
|455元
|7月3日
|7月14日
|交通銀行 （03328）
|8.13
|373元人民幣
|7月4日
|8月2日
|郵儲銀行 （01658）
|5.75
|257.9元人民幣
|7月5日
|8月10日
|招商銀行 （03968）
|5.38
|869元人民幣
|7月5日
|8月30日
|建設銀行 （00939）
|8.40
|389元人民幣
|7月6日
|8月4日
|工商銀行 （01398）
|8.00
|303.5元人民幣
|7月6日
|8月18日
|中國銀行 （03988）
|8.04
|232元人民幣
|7月6日
|8月4日
|龍湖集團 （00960）
|6.67
|438.4元
|7月7日
|8月21日
|農業銀行 （01288）
|7.97
|222.2元人民幣
|7月10日
|8月8日
|周大福 （01929）
|8.30
|200元
（包括特別息144元）
|7月12日
|7月31日
|偉易達 （00303）
|9.24
|42美元
|7月21日
|8月3日
|譚仔國際 （02217）
|6.00
|105元
|8月15日
|9月6日
|*以6月23日收市價計算
留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以6月23日收市價計算。
從上表可見，內銀股一向都是投資者的高息選擇，不但有穩定的收入和派息記錄，部分大行近期下調人民幣存款息率，更獲投行唱好有改估值重估。其中摩通認為，招商銀行 （03968） 和郵儲銀行 （01658） 能夠從不同方向受惠。
【內銀股】拆解7大內銀存款結構 為何建行、工行最受惠存息下調？
在一眾內銀股當中，香港銀行股僅中銀香港 （02388） 跑出，獲列入「5厘大軍」的名單。滙豐研究早前發報告，看好中銀香港的分行網絡有利於抓住跨境客戶的機會，同時認為該行在面對高利率環境時，有正面槓桿作用，所以在眾多香港銀行股之中，首選中銀香港，維持「買入」評級，目標價從32元上調至32.4元。以上周五（23日）收市價24元計算，上行空間達35%。
對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。
相關文章：
【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略
開戶送$4,700、Tesla股票、美股免佣｜5家券商迎新優惠一覽
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 理財學堂