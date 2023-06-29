【高息股】太古特別息每手$4,060　14隻5厘以上選擇、最快7月3日除淨

再有大型企業擬派特別息！太古A （00019） 、太古B （00087） 宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，預期套現228億元。交易完成後，太古A擬派特別息每股8.12元、太古B每股派1.624元。

無論你持有太古A或是太古B，兩者每一手同樣獲派4,060元。撇除特別息、以6月28日收市價計算，太古A股息率5.19厘、太古B為6.52厘。不過要留意，這次交易需要太古的獨立股東批准，預計於今年11月30日之前完成，更多派息詳情將適時公布。

新世界特別息 每手$1,590

此外，周大福企業6月27日亦向新世界 （00017） 提出，以每股9.15元悉數收購其新創建 （00659） 持股。新世界同時宣布派發有條件特別股息，每股可獲得1.59元。一手1000股，每手可獲派1,590元。實際詳情有待交易完成後作實，派付日期適時宣布。以6月26日收市價19.52元計算，新世界股息率10.6厘。

各位尋覓目標的食息一族請注意！本網為各位讀者整合未來一個月除淨、股息率5厘以上的股份，最快下周一（7月3日）除淨。值得留意，除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益，這意味今明兩天就是最後的買入機會。

◼未來2個月除淨的5厘以上股份◼

股份 股息率（厘）* 一手派息 除淨日 派息日 中通服 （00552） 5.54 425.62元 7月3日 8月18日 中銀香港 （02388） 5.61 455元 7月3日 7月14日 交通銀行 （03328） 7.78 407.589元 7月4日 8月2日 郵儲銀行 （01658） 5.71 257.9元人民幣 7月5日 8月10日 招商銀行 （03968） 5.14 869元人民幣 7月5日 8月30日 建設銀行 （00939） 8.28 389元人民幣 7月6日 8月4日 工商銀行 （01398） 7.93 303.5元人民幣 7月6日 8月18日 中國銀行 （03988） 7.91 232元人民幣 7月6日 8月4日 龍湖集團 （00960） 6.30 438.4元 7月7日 8月21日 農業銀行 （01288） 7.87 222.2元人民幣 7月10日 8月8日 周大福 （01929） 8.52 200元

（包括特別息144元） 7月12日 7月31日 偉易達 （00303） 8.99 42美元 7月21日 8月3日 譚仔國際 （02217） 5.83 105元 8月15日 9月6日 六福集團 （00590） 5.59 550元 8月22日 9月6日 *以6月28日收市價計算

留意以上每手派息是只計今次派發的金額，而股息率則是計及全年度派息，並以6月28日收市價計算。

從上表可見，內銀股一向都是投資者的高息選擇，不但有穩定的收入和派息記錄，部分大行近期下調人民幣存款息率，更獲投行唱好有改估值重估。其中摩通認為，招商銀行 （03968） 和郵儲銀行 （01658） 能夠從不同方向受惠。

【內銀股】拆解7大內銀存款結構 為何建行、工行最受惠存息下調？

在一眾內銀股當中，香港銀行股僅中銀香港 （02388） 跑出，獲列入「5厘大軍」的名單。滙豐研究早前發報告，看好中銀香港的分行網絡有利於抓住跨境客戶的機會，同時認為該行在面對高利率環境時，有正面槓桿作用，所以在眾多香港銀行股之中，首選中銀香港，維持「買入」評級，目標價從32元上調至32.4元。以上周五（23日）收市價24元計算，上行空間達35%。

對食息一族而言，投資收息股最理想當然是「財息兼收」，所以在揀選心水股份時，除了要參考股息率、過往的派息記錄，更要留意股份的股價走勢和前景。以龍湖集團 （00960） 為例，雖然股息率達6.61厘，但內房股過去受政策及債務爆煲潮影響，股價普遍拾級而下，跑輸大市。因此散戶在投資的時候，要加倍小心。

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