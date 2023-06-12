【加密市場一周】Richard Teng或接任幣安CEO、Evertas承保限額增至4.2億美元

上周，加密貨幣市場交易量升至465億美元。比特幣於周三報27,240美元，一周下跌1.7%。以太幣一周下跌0.9%，周三報$1,884美元。

Evertas承保限額增至4.2億美元

英國保險組織勞合社（Lloyd’s of London）辛迪加成員Arch Insurance International已授權加密貨幣保險公司Evertas將託管人或交易所的單一保單的承保限額從500萬美元提高到4.2億美元。4.2億美元的承保範圍適用於與犯罪有關的保單，包括託管方所持之私鑰被盜竊的情況。這家倫敦保險公司還授權 Evertas為加密貨幣挖礦硬件提供高達2億美元的保險。其屬於財產保險，用於保障加密貨幣礦工因火災、水災和其他自然災害導致挖礦設備毀損所帶來的損失。Evertas表示，在FTX倒閉後，此舉對加密行業起到了巨大的推動作用，並可能有助於緩解該行業的黑客和盜竊問題。

Richard Teng或接任幣安CEO

由於創辦人趙長鵬在3月份被美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 起訴，幣安不斷探索不同的方法來減少其在公司的影響。幣安美國以外區域市場負責人Richard Teng被視為最有可能接替這家加密貨幣公司首席執行官的人選。Richard Teng 在2007年之前在新加坡金融管理局 (MAS) 工作了13年，之後在新加坡證券交易所擔任監管長。然後擔任阿布達比全球市場 (ADGM) 的執行長長達六年的時間，具有豐富的經驗。加密貨幣交易所經常受到金融機構的監管，Richard Teng作為監管者的知識和經驗將為他主管的亞洲、歐洲、中東和北非等市場中發揮作用。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,100點，一周下跌1.6%；信昇比特幣指數報6,580點，一周下跌1.7%；信昇以太幣指數報16,191點，一周下跌0.9%; 信昇加密穩定幣報1000.01點。信昇比特幣現價指數報27,240點，一周下跌1.7%；信昇以太幣現價指數報1,884點，一周下跌0.9%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6100 -1.6% (-101) 信昇加密穩定幣指數 1000.01 +0.00406% (+0.04063) 信昇比特幣指數 6580 -1.7% (-111) 信昇以太幣指數 16191 -0.9% (-142) *截至2023年6月8日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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