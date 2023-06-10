恒指已見底？投行︰料可見21000點　上月氣氛與去年10月相似

近日港股一度再見半年低位後，又連續幾日回彈，重上19000點。瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志指出，市場很可能已經觸底，預期恒生指數目標為21,000點。

鄧啟志指出，今年5月的市場氣氛與去年10月相似。上個月，投資者情緒極度悲觀，頻繁進行減倉操作，導致股市在沒有任何明顯市場消息或原因下數日大跌。外資早前轉倉日本和亞洲科技股，目前於Ａ股及港股市場的倉位明顯較低。

投資者期望偏低就像去年10月

他指出，從與投資者的交流中，了解到他們對中國經濟和市場表現的期望偏低，此情況與去年10月市場見底前相似，隨後在市場復常預期的推動下，恒生指數於三個月內急漲超過50%。因此，該行目前判斷投資者的情緒和預期已接近低位，因此現時市場可能已經見底，又或處於見底邊緣。

反彈幅度將較去年顯著減少

事實上，最近的政策和新聞報導均顯示，國內於短期內可能會出台溫和的寬鬆政策，惟該行預計，市場反彈幅度將較去年年底顯著減少。市場去年主要面對封鎖措施導致經濟停擺的挑戰，但現正面臨收入預期和信心下降的問題，並非像以往常用政策措施便能輕易解決。

他們預計，市場將受持倉調整帶動反彈10%至15%，接近該行新的恒生指數目標21,000點。就市場風險而言，我們持續關注地方政府融資平台（LGFV）的財務壓力會否顯著加劇，但這目前並不是他們的基本假設。

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