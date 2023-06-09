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【高息存款】4厘定存「曬冷」　9大銀行、高低門檻、新舊資金

收息攻略 20:30 2023/06/09

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定期存款加息戰白熱化，無論高低門檻、新舊客戶、新舊資金，全部都有4厘選擇，「小朋友才做選擇」，即睇4厘定存曬冷，「我全都要」，即用2分鐘睇︰

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【高息存款】4厘定存「曬冷」　9大銀行、高低門檻、新舊資金

 

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欄名 : 存款收息

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