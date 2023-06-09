【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金 收息攻略 20:30 2023/06/09 分享： 分享： 定期存款加息戰白熱化，無論高低門檻、新舊客戶、新舊資金，全部都有4厘選擇，「小朋友才做選擇」，即睇4厘定存曬冷，「我全都要」，即用2分鐘睇︰ ET至高息 【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款 3個月最高4.5厘、8銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月9日更新） 今日 定期存款 3個月最高4.5厘、8銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月9日更新） 【定期存款2023】 又破頂見4.5厘！大戶一季賺$11,250｜逾10個4厘選擇一表看清 今日 【定期存款2023】 又破頂見4.5厘！大戶一季賺$11,250｜逾10個4厘選擇一表看清 10萬元做定期存款 │低門檻入場賺4.2厘、3間銀行有4厘選擇 （6月8日更新） 今日 10萬元做定期存款 │低門檻入場賺4.2厘、3間銀行有4厘選擇 （6月8日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 50萬元做定期存款 新舊資金都有4厘！最多賺息$20,900 （6月8日更新） 2023/06/08 50萬元做定期存款 新舊資金都有4厘！最多賺息$20,900 （6月8日更新） 收息產品 港元定期存款 定期存款