低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 精明消費 09:30 2023/06/11 分享： 分享： 旅遊出差，如果能夠免費於機場貴賓室等侯上機、有專人VIP服務，特別舒適和放鬆!今集《理財最前線》，就教你透過特定低門檻信用卡，免費享旅遊VIP福利! 理財最前線 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 2023/06/04 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 2023/05/28 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 2023/05/21 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張慳$70教學 2023/05/14 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張慳$70教學 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 2023/05/07 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 服務 保險公司 網絡熱話 著數優惠 電子支付 數碼轉型 商場活動 職場文化 機場 信用卡