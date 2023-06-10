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香港新增信用卡宗數漲28%　創兩年新高　虛銀私貸受Z世代青睞

個人增值 21:00 2023/06/10

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全球資訊公司環聯 (NYSE: TRU) 發布最新《2023年第一季信貸行業分析報告》，指香港信貸活動自疫後經濟復甦後顯著增長，主要信貸產品的新增貸款宗數2022年第四季按年增長17%，為最近六個季度以來的首個正增長。

 

新增信用卡宗數按年增28%

報告稱，新增信用卡宗數錄得自2021年第2季以來最高增幅，按年增加28%；新增信用卡的總信用額按年增加45%，而應繳款項結欠則增加18%，較上一季度的7.3%增幅有所上升。同時，信貸報告查詢於2023年第一季錄得接近49%按年增長，預計將會繼續保持新增信用卡宗數的積極走向。

超優信貸風險級別消費者的新增信用卡宗數增長最為明顯，佔香港信貸活躍人口近七成(66%)，與2021年同期同一級別的消費者新增信用卡宗數相比增加了30%。近四分一(24%)的優秀及優良信貸風險級別消費者佔新增貸款宗數的34%，比2022年第四季上升24%，反映低風險借貸人士對新信用卡供應及需求有所增加。

27%接受環聯最新消費者脈搏調查訪問的消費者認為，可以自由分配的支出有所增加。研究亦發現有34%消費者增加數碼服務、訂閱服務及會籍，比上一季的30%有所增加。

年輕人貸款增多

優良或以上風險級別Z世代消費者（1995年至2010年出生）的新增貸款宗數於2022年第四季按年增加27%，同類風險級別的千禧世代消費者（1980年至1994年出生）則按年增加17%。千禧世代及Z世代的消費者亦佔優秀以下風險級別新增貸款宗數增長的較多比例，其增長分別為23%及22%。

虛銀私貸受Z世代青睞

報告發現，虛擬銀行正搶佔私人貸款市場份額。在2020年，虛擬銀行僅佔新增私人貸款宗數的1%，但至2022年已增加至7%。在同時期來自傳統銀行的新增私人貸款宗數由41%增加至43%，財務公司則於兩年時間內由59%減少至50%。

虛擬銀行於吸納年輕消費者方面取得一定成功，來自Z世代消費者的新增私人貸款宗數由2021年的16%增加至2022年的22%，另佔傳統銀行新增宗數的9%，財務公司則佔13%。

虛擬銀行似乎同樣以年輕消費者作為無抵押循環貸款的目標客戶群，在2022年有30%的虛擬銀行新增無抵押循環貸款宗數來自於Z世代消費者，而傳統銀行僅有5%。相比下，X世代（1965年至1979年出生）的新增無抵押循環貸款有47%由傳統銀行發放，而虛擬銀行的新增宗數僅佔15%。

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