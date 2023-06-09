三眼加強版安全系統　日系越野SUV Subaru Crosstrek

雖然電動車成行成市，汽油車遲早愈出愈少，甚至被取代淘汰，另一角度看，是否應該好趁現在，試多幾年才轉會？富士（Subaru）早前推出的Crosstrek 2.0，為XV的改名及進化版本，EyeSight 4.0智能助駕系統更是自家獨有，整體有型好玩，滿足感絕不比駕電動車少。

電動車雖然有不少優點，但始終欠缺一點實在的駕駛感，富士全新Crosstrek就能找回一點樂趣。內外都經過提升改造，有普通版本2.0i-L及豪華版本2.0i-S，售價由249,800港元起。

▲ Subaru Crosstrek 2.0i-S Eyesight，為取代 XV 的全新 SUV，外形更強悍之外，亦配備獨有的 EyeSight 4.0 智能助駕系統，3 個鏡頭監測路面情況。（湯致遠攝）

型格戶外風外觀

Crosstrek外形比XV更富戶外感，形象鮮明有活力，用上大量越野元素的膠邊包裹，突出的肌肉綫條更顯霸氣，在戶外風盛行的今天，更添年輕時尚氣息。車頭感覺硬朗但沒有笨重感，加大面積的標誌式六角形鬼面罩，襯上全新設計、更幼細銳利的LED頭燈，車頭延伸至車頂的流綫利落有型。

細心一看有不少細心設計的細微位，例如車軨旁邊膠條通風口、貴版的18吋雙色合金車軨等。除了基本車身顏色之外，亦提供更多大膽的新色選擇，包括獨有的Oasis Blue、Offshore Blue Metalic和Sun Blaze Pearl，充滿個性。

▲ 首創 SRH 轉向感應頭燈，轉彎時可照亮前方區域的對角前緣，在夜間及在黑暗停車場更加安全。（湯致遠攝）

▲ 普通版車軨只有 17 吋，貴版則有 18 吋雙色合金車軨。（湯致遠攝）

配備11.6吋巨芒

車廂設計反而偏向保守，勝在實用穩重，兼有大量儲物空間。暫時未有電子錶板，仍是傳統的指針式，今時今日真的少見。幸而有全新的11.6吋FHD輕觸式多功能屏幕搭救，直向的屏幕是Subaru系列中最大，清晰易用，改善冷氣控制、車輛設置和智能手機功能的操作性。

另設有前座USB Type-A及C輸入裝置、3.5mm插口，亦有Apple CarPlay資訊娛樂系統、藍牙串流功能等，可惜沒有無綫充電板。貴版獨有符合人體工學的10方向電動調校駕駛席連腰部支撑，副駕亦有8方向電動調校，真皮座椅舒適而包覆。

▲ 內櫳設計實而不華，儲物的空間充足，亦有一個小天窗。（湯致遠攝）

▲ 11.6 吋 FHD 輕觸式多功能屏幕介面清晰，切換模式及控制都得心應手。（湯致遠攝）

▲ 前座及副駕的電動調校真皮座椅相當舒適，但就沒有記憶功能。（湯致遠攝）

▲ 後坐空間寬敞，雖然沒有冷氣出風口，設有 USB 插頭，中間軸位略嫌突出。（湯致遠攝）

▲ 傳統的儀錶板及波棍較為失色，勝在容易適應。（湯致遠攝）

全副安全武裝

首次引入加強版EyeSight 4.0智能助駕系統，是車廠標誌性安全系統的最先進版本，設有第三隻「眼」，幫助駕駛者看得更遠更闊，而且能自行調校靈敏度。新增的廣角偵測立體攝影鏡頭，鏡頭角度高達134度，覆蓋範圍幾乎是上代的一倍以上，能更有效地偵測行人和單車。

6項預防性安全功能，包括主動車距控制巡航系統及綫道維持置中功能、綫道防偏離功能、綫道搖擺警示、預警式煞車、防撞動力管理和起步提示。全新主動車距控制巡航系統，會主動維持於車道置中，並與前車保持安全距離，更加舒適自然。

而全新綫道防偏離功能及警示，可憑置中功能主動在車速低於160km/h下，維持於車道置中。改良了的預警式煞車，更加強針對十字路口的情景，在香港繁忙狹窄的街道特別適用。

而智能駕駛警示系統，使用紅外綫攝像頭和臉部識別技術來監控駕駛員，檢測到分心或閉上眼時作出提醒，會發出咇咇聲響。另外倒車自動煞車輔助系統，在行車以1.5至15 km/h的速度倒車時提前偵測危機，並在需要時自動煞車，防止向後碰撞。

▲ EyeSight 4.0 的「三眼」新增了一個廣角鏡頭，更有效偵測潛在危險。（湯致遠攝）

▲ 多功能軚盤上可以控制不同的安全系統。（湯致遠攝）

四驅有力穩定

Crosstrek配備2公升水平對向引擎，8前速無段變速波箱，可用加減撥片自行控制，配合加大尾牙齒輪比，加上左右平衡全時間四輪驅動，靈敏快捷而順暢，於起步、上斜時特別感受到充沛的力量。220毫米離地距底盤，能安全地行駛，而且乘坐舒適感更高。

X-Mode亦調校得聰明且人性化，可對應沙地及泥濘路，貴版更有雪地模式。雖然香港用不着，但至少500mm涉水深度，並有智能斜坡緩降功能，夏天常有的傾盤大雨及水浸，甚至玩越野攀山也無懼路況。另備有Sport及Intelligent模式，性能或慳油可自選。

車價$249,800起，貴版則售$279,800起，日本製造是信心保證。現在車廠更推出特別優惠，送5年代理保用+ 5年保養服務，基本上只需入油及換消耗品，其餘保養一律已包，非常抵玩。

▲ X-Mode 設有 4 種不同路面情況，沙地模式會加強軚感，四驅亦變得更紮實穩定。（湯致遠攝）

▲ 2 公升水平對向引擎跟上代相同，但 CVT 波箱換成 8 前速，更加有力。（湯致遠攝）

規格表

售價：$279,800（2.0i-S Eyesight）、$249,800（2.0i-L Eyesight）

車型：5 門 5 座位 SUV

引擎：1,995c.c.雙頂凸輪軸16活瓣直噴式水平對向4汽缸引擎

傳動：左右平衡式全時間四輪驅動，配主動扭力分配系統

馬力：156ps / 6,000rpm

扭力：196Nm / 4,000rpm

波箱：Lineartronic CVT自動波箱連8前速手動模式

懸掛：麥花臣（前）、雙搖臂（後）

車身長X闊X高：4,480 x 1,800 x 1,600mm

車重：1,495kg

最高時速：198km / h

輪距：2,670mm

平均耗油：7.2L / 100km

查詢：2828 2488（意美汽車）