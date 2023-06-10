【人民幣匯款】5個App輕鬆匯款內地　匯率、手續費比較

無論是北上消費還是匯錢給内地賬戶，如果覺得去找換店或銀行不方便，不妨試下用手機App，足不出戶都可以輕鬆完成匯款，多個App還有首次匯款優惠，免除手續費，還有App可以實現極速到賬，即時急用都不怕。以下將推介5個匯款App，除了大家熟知的AlipayHK和WeChat Pay之外，還有Baneks 換換、熊貓速匯和Wise。

AlipayHK：匯款至内地支付寶

AlipayHK可以直接將港幣換成人民幣，向内地支付寶或綁定支付寶的銀行卡匯款。

可以按照以下流程：

1. 在AlipayHK app首頁，選擇「匯款」，即可見到四個選項，可以匯款到内地、給内地親友派跨境利是，以及匯款至菲律賓和印度尼西亞。

2. 選擇「匯款至内地」後，根據指引一直選擇「下一步」，即可完成匯款全過程，匯款交易即時就可以到賬。

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要注意的是，匯款到内地是匯款至内地的支付寶，如果内地支付寶有綁定内地的銀行卡，也可以直接用銀行卡收錢。如果想匯款給自己，供北上消費使用的朋友，要注意開設内地支付寶或内地銀行卡。

如果想先了解匯率，可以點擊第一行右上角的「金額試算」，可以見到即時參考匯率，在灰色框中輸入自己想匯款的金額，就可以見到匯款的總額，以及應該支付的手續費。

截至2023年6月9日下午4時，AlipayHK港幣兌人民幣的匯率是：1HKD = 0.9069 RMB

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至於手續費，Alipay規定匯款金額超過3500元人民幣，才可免除匯款手續費。即日起至6月30日，還有匯率優惠，匯款5000元人民幣約可慳20港元，匯得多慳得多。

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WeChat Pay HK：Weremi

WeChat Pay HK 目前支援匯款港幣至內地數百家銀行，帶有銀聯標識的銀行卡基本都可以收款，只需要收款人將銀行卡綁定內地微信錢包。WeChat Pay HK 最新推出回鄉證收款功能，收款時可以選擇用「回鄉證」辦理的內地銀行卡。同樣，匯款交易即時就可以到賬。

Weremi第一次匯款有新人優惠，不需要手續費，其後，如果沒有活動，正常價是每次30元。

截至2023年6月9日下午4時，Weremi港幣兌人民幣的匯率是：1HKD = 0.9116 RMB

可以按照以下流程：

1. 登入Wechat，在頁面最下方選擇「我」後，再選擇「服務」，隨後即可見到「跨境匯款」，進入後選擇「中國大陸」

2. 輸入需要匯款的金額，確認手續費和實際付款金額後點擊下一步

3. 選擇匯款方式，輸入密碼進行付款

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Baneks 換換

Baneks是一個常用的人民幣換加幣兌換平台，但也可以用作港幣兌人民幣，並且匯款最快一分鐘就可以到賬。不過，與其他匯款平台不同的是，這個需要注冊登錄後，才能查看相應貨幣的匯率和手續費。

手續費：新用戶免手續費，以港元兌人民幣為例，其後每次需要29港元手續費。

截至2023年6月9日下午4時，Baneks 港幣兌人民幣的匯率是：1HKD=0.9180 RMB

可以按照以下流程：

1. 注冊登入Baneks

2. 登入後，可見到輸入郵箱和綁定手機號碼的步驟，按步驟完成

3. 完成郵箱認證後，可見到換匯頁面，輸入需要匯款的金額，即可見到手續費、匯率等

4. 點擊「兌換」後，可見到「採集信息」的頁面，按照要求完成認證後，即可完成兌換過程。

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熊貓速匯

與其他平台相比，熊貓速匯無需注冊或登錄都可以直接查看匯率和手續費。熊貓速匯的手續費低至港幣30元，新用戶第一次匯款可免除手續費，而且會鎖定匯率，讓收款金額不變。

截至2023年6月9日下午4時，熊貓速匯港幣兌人民幣的匯率是：1HKD=0.9179 RMB

可按照以下流程：

1. 打開App即可見到匯率參考頁面，輸入匯款金額，即可知悉匯率、手續費、到賬時間、需要支付的港幣和收到的人民幣

2. 完善我的資訊，提前準備個人基本資訊（香港身份證）

3. 添加收款人，填寫和核對收款人的資料

4. 核對匯款資訊後點擊「確認支付」，並完成網上支付流程，最快在兩分鐘收款人將收到錢

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Wise

Wise和熊貓匯款一樣，無需注冊登錄，可以先查看匯率，輸入匯款金額，即可見到需要收取的手續費、保證匯率和收到人的到賬金額，Wise的其中一個特點是，為了保障匯款人不受匯率變動影響，保證匯率時間可長達70小時，不過具體保證匯率還要視乎具體情況，只要於指定的時間匯款指定的金額，即可獲得保證的匯率。

截至2023年6月9日下午4時，Wise港幣兌人民幣的匯率是：1 HKD = 0.9089 CNY

可按照以下流程：

1. 輸入匯款金額，查看匯率和手續費是否合適

2. 點擊頁面下方「開始使用」，輸入電郵，再點擊「繼續」

3. 選擇「個人賬戶」後，選擇地區

4. 繼續選擇電話號碼，再選擇匯款給自己、其他人或企業

5. 然後輸入收款人的賬戶資料，完成支付後即完成匯款全程

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5個平台匯率比較

匯款平台 匯率（截至2023年6月9日下午4時） Alipayhk 1HKD = 0.9069 RMB Weremi（Wechat） 1HKD = 0.9116 RMB Baneks 換換 1HKD=0.9180 RMB 熊貓速匯 1HKD=0.9179 RMB Wise 1HKD = 0.9089CNY

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