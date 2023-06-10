逾6成打工仔今年加薪　平均1.4個月花紅　3大最有錢途行業

隨著就業市場回暖，到底打工仔的人工最新情況如何? 有最新調查顯示逾6成（61%）的全職僱員獲得加薪，創四年新高，整體平均獲1.4個月花紅，與去年相若。

求職平台JobsDB公布《2023年薪酬調查報告》顯示，香港打工仔於2023年平均人工加幅達4.1%，創四年內高峰，當中更有三大工種的加薪比率最高，61%全職僱員獲得加薪，凍薪（35%）及減薪（4%）的比例亦比去年分別減少6個百分點及2個百分點；76%受訪僱員獲發花紅和雙糧。

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三大加薪比率最高的工種

與數碼相關的人才依然需求熾熱，三大加薪比率最高的工種分別為「數據分析及研究」（+9.7%）、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」（+7.3%）及「資訊科技」（+6.6%）。值得留意，早前較受疫情影響的前線工種今年終於錄得正增長，其中「餐飲」、「零售」和「酒店及旅遊」的加薪幅度分別為0.6%、1.2%及3.2%。

另外，打工仔對薪酬福利的要求較去年更高。薪酬花紅較過去兩年鬆手，但增長未令打工仔滿足， 僅17%年輕打工仔無意短期內轉工。



26至30歲打工仔「密謀」轉工

在職人士考慮轉工是常話，特別是介乎26至30歲的打工仔最為進取，逾4成（43%）已計劃在未來三個月內轉工；並有79%的受訪者預期新工作的「錢途」更佳，較去年上升5個百分點。事實上，打工仔的預計求職期亦有所縮短，由去年的5.6個月減至4.8個月，超過30%的受訪者更相信兩個月內可以找到新工作。

三大原因打工仔壓力增

步入後疫情時代，港人的壓力仍未因「復常」而得到舒緩。51%的受訪者直指工作壓力未因疫情過去而消減，更有43%的受訪者認為壓力不減反增。前三大原因分別為「工作量增加」（65%）、「經濟負擔變重」（35%）和「職業發展前路未明」（30%）。

提供在職培訓成留才關鍵

JobsDB於今年二月至三月期間委託獨立調查機構，向本港共3,797名本地在職人士進行網上問卷調查。超過四分之三（77%）受訪者認為提供相應培訓的僱主極具吸引力，希望獲得「與工作相關的硬技能和專業知識培訓」及「軟技能培訓」分別為75%及55%。

報告亦提到，打工仔最想擁有的硬技能是「專業認證」（50%）、「數據分析」（36%）和「語言技能」（32%）；而最想擁有的軟技能則為「領導能力及管理技巧」（81%）和「人際關係及溝通技巧」（66%）。

JobsDB香港區營運總監李政勳指出，逾9成的職場初哥更視之為具吸引力的福利。另外，打工仔一旦在工作與生活上失衡，加上勞資待遇期望落差大等情況，或許會對現職工作感失望，容易出現『離心』。僱主應考慮加強員工福祉，提升團隊向心力，方能留住人才。

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