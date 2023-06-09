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【旅遊必睇】SIM卡都有「先用後付」？每日19元起

精明消費 16:48 2023/06/09

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隨著旅遊活動逐漸回復至疫情前水平，香港寬頻（01310）最新推出「先用後付Global SIM旅遊數據卡」，服務覆蓋全球超過85個指定地區／國家，提供無限數據及每日首1GB全速暢用，兼以啟動漫遊服務後24小時計算為一日，使用完畢後進行付費。首階段向香港寬頻現有客戶推行，未來或會進一步擴大服務範圍。

香港寬頻指出，客戶只需要在My HKBN登記Global SIM，香港寬頻就會把SIM以平郵方式寄到你屋企，預計運送時間為4至6個工作天；出國抵步後插卡並開啟數據漫遊即可使用，費用將會按照使用日數隨月結單收費。旅遊過後不需要歸還，可以留待下一次旅行再用，而且無論目的地，都是用同一張卡，十分方便。

Global SIM漫遊數據日費計劃包括每日1GB漫遊數據用量，當每日每地區漫遊數據用量達到1GB，客戶仍可繼續享用漫遊數據，其後漫遊數據之最高上/下載速度為128kbps。

覆蓋87個地方　每日收費$19至$99

Global SIM覆蓋共87個指定數據漫遊地區／國家，熱門亞太地方如中國內地、澳門、日本、南韓、台灣、泰國、澳洲、新加坡等等，每日收費19元；歐美洲地方如英國、意大利、荷蘭、美國、加拿大、墨西哥等等，每日收費39元。部分比較冷門的旅遊地，例如非洲及中東、南美洲的阿根廷、智利、巴西等等，每日收費則要99元。按此可瀏覽收費詳情。

香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示，客戶對跨地區數據的要求已遠超價錢，而是更著重質量、速度和方便。香港寬頻推出的Global SIM，採用突破「先用後付」模式，全速數據更增加一倍至每日首1GB任用，打破市場旅遊數據卡現時普遍設立每日首500MB全速數據的限制。

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