早餐真係貴到好誇張? 網民:超過$XX已經好貴 烚四隻蛋當一餐算

一日之計在於晨，早餐作為每日的第一餐，對不少人來說，除了飽腹亦是提起精神必備的一餐。近日網民在討論區發文，題目當中指出「早餐真係貴到好誇張」，控訴早餐價格高昂，認為每天都在外面吃早餐，會造成很大的財務壓力。有網民指出，一份早餐就要40元，裡面只包含一塊扒、炒/煎蛋、多士和一杯飲品，還不包括粉面。而兩三年前，這些早餐裡面還包含粉面的價格，也只是36元左右，即看圖片網民心聲:

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早餐逾$30已很貴

有網民算了一下，每天早餐、午餐、晚餐加起來至少要花費220元，每月就需要花費6600元，這對於一些收入不高的人來說確實是一筆不小的開支。而且不僅僅是早餐價格加幅大，三餐的價格都在不斷上漲，現在午餐都要花費70元以上，而之前覺得40元是正常價位，現在看來已經是很久以前的事情了。

在大型連鎖店吃早餐的價格越來越高，有網民指記得某連鎖餐廳「無耐之前仲有2x蚊餐有扒有蛋有多士 幾時冇左」 ，亦有人指早餐其實超過$30以上都已經好貴，因為當中沒有高難度的食物，主要是即食麵/飽之類，單講食物根本不需這樣貴。部份人於是選擇價格實惠的小型店外帶早餐、在便利店購買食品等方法來省錢，有人提出便利店三明治與鮮奶$19組合，和快餐店早餐價格，漢堡配飲品約20多元，已經相對實惠，而且也比較新鮮。

價錢高食物差有如「智商稅」

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有些人認為價格高不是最大問題，反且是一些餐廳的早餐質量很差，與其所支付的價錢並不相符。網民分享了所吃到的糟糕食物，例如被淋上了不知名的醬汁的「大光面」，酸味重重的咖啡，橡皮般的煎蛋以及冰凍的午餐肉等，這些食物口味不佳，但卻盛惠50元，讓人感覺像是「智商稅」一樣被敲詐。這種情況下，看來在家煮食或者選擇品質可靠的餐廳用餐，都是更明智的選擇。

網民自煮早餐:烚4隻雞蛋

為了省錢，一些網民選擇了自己在家煮早餐。雖然需要一些時間和精力，但是可以省下不少開支，亦可避免一些添加劑和過多油膩的食物。有網民提到自己動手做的早餐，例如最簡易的是烚4隻雞蛋，做法有人贊成，但每日這樣吃的話，在營養及健康上就引來部份人的質疑，更多人偏向自己買現成麵包後翻熱、或自製三文治再自沖熱咖啡當早餐。

早餐吃的是「感覺」

有些網民夜晚出門吃宵夜或者在外面用餐，已經吃得十分豐富，健康及節省開支，採用輕斷食的方式，選擇放棄早餐。但也有人認為早餐是一天中最重要的一餐，「盛載一個人起身同工作的動力」，「有時食嘅係係午餐同晚餐比唔到嘅感覺」，小時候學校沒有小吃部，很多人都會上學都會挨餓，現在大了想填補這種空缺，更加珍惜早餐的重要性。

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