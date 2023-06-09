你想做個「負責」的人，還是「負債」的人？學會理財 拒絕債務危機

「破產」、「失去友誼」、「一生負債」、「父母代還」、「被怪責」、「做一份自己不喜歡的工作」、「被人白眼」、「被騷擾、跟蹤」⋯⋯上述負面字眼，全屬形容人們負債後可能會出現的狀態和生活實況。如果正閱讀這篇文章的你碰巧有負債狀況，那懇請你多用一點時間閱讀下去。如果你從沒欠債，理財有道，也邀請你繼續觀賞，理解負債背後的種種因果。

負債普遍化、年輕化

現今社會，貸款、信用卡都非常普遍，青少年進入大學生涯，為著聯誼也許需要一「卡」傍身。投資者及理財教育委員會於2022年一項關於青少年貸款及繳還卡數狀況的調查中指出，超過四成介乎18至29歲的青少年在繳還信用卡卡數時只還最低還款額。「碌卡」之外，青少年貸款情況也有上升趨勢，當中原因包括因疫情影響收入減少或失業、開支增加，以及購買心頭好等偶發性消費。在上個世代，負債者多數為成年人，成因一般以嫖賭等不良習慣、炒股、家人患病或生意周轉等為多。時代變遷，借貸、負債情況漸漸蔓延到不同年齡及階層，也因信用卡、電子支付普及化。貸款廣告宣傳泛濫，使借錢比以往更容易，令負債情況更趨年輕化。

只還「Min Pay」 利息隨時高過本金

筆者接觸過的個案中，不少人即使在欠卡數期間仍會進行高消費活動，或選擇繼續利用信用卡還款，例如信用卡現金套現、透支、以卡疊卡等方式。無疑，透過信用卡付款是現時主流的消費模式，然而，若簽賬後未能準時還清所有款項，便可能會跌入「Min Pay」（最低還款額）的危機中。一般來說，假如你每月只還「Min Pay」，扣除最低還款後，餘額會在該月到期日後起跳，計算欠款利息。而信用卡的實際年利率高達30%以上！實際涉及的利息可能比所欠卡數高出2倍或以上。說白一點，其實是「燒錢」。如不能短時間內清還，無限「Min Pay」持續下去，利息只會有增無減，幾乎可以肯定總利息將高於最初的結欠。

「內敷」「外服」雙管齊下 免墮負債陷阱

現今貸款業務主攻年輕人市場，廣告多以借錢享樂作為包裝，青少年未有足夠社會經驗及低估還款實況下，恐導致負債危機。廣告包裝看似正面，但同時也淡化了欠債的後果。筆者相信普羅大眾的智慧，但在「有頭髮邊個想做癩痢」下仍作出如此財務選擇，相信要先從當時人日常對待金錢的心態和理財行為著手處理。

所謂「財不入急門」，財富不會讓我們輕易得到，越是急於求，往往財富越是得不到。生活節奏快，賺錢又要快，有些人不願意改變一些生活習慣，例如戒煙去減少開支, 卻冀盼藉股票市場一次過回本, 但其實又有多少能真正成功呢？到頭來可能跌得焦頭爛額，甚至因小失大而種下「債」根。所以理財不善需要對「症」下「藥」，透過「內敷」與「外服」固本培元。

「內敷」意指我們先要分清「負責」與「負債」的分別，信用卡的出處是講求「信用」，有借有還才有信用，但現在似乎已扭曲了原意。當一個人負債，他就需要勇敢地負責，撥亂反正。但請別曲解「負責」的意思，還「Min Pay」不是對債務負責；超支還不了錢，要向家人、朋友借錢解決燃眉之急也不是負責，更會將困擾伸延到身邊人。再者，長期負債會變成習慣，筆者有不少個案都因負債時間冗長而習慣了，甚至消極地無限延續「借錢」、「欠債」、「還Min Pay」，陷入無盡惡性循環。

反之，要「負責」就要挺起胸膛主動出擊才是上策，找出自己的盲點，積極處理債務，坊間不少社福機構都能助一臂之力，例如為受財務問題困擾人士及其家人提供熱線咨詢，紓緩其情緒困擾及家庭問題；提供社工面談，為服務使用者面對財務問題，尋找合適及可行的解決方法，當中亦包括債務重組、債務舒援等措施。

而「外服」則指要與「財」建立良好關係，從基本功著手，例如檢視每月必然支出，從而了解個人現金流動模式，減省不必要項目，也可以透過一些手機或網上程式記錄每月支出；有時花錢亦與氣氛有關，需提防因節慶而過度消費。

「日常保養」訂立財務目標

除了「内敷外服」，還要做點適當的「日常保養」。考慮借貸或「碌卡」前，習慣問自己此舉真的有需要？借錢要還，再加利息，無疑會增加每月支出，增加生活壓力。如果預先知道未來會有一筆花費，及早計劃財務目標及預算、每月作定額儲蓄會否更好？

債務纏身足以造成長期身心負擔，也會影響身邊人及日常生活，莫要為一刻快樂換來沉重的負債路，切記三思而後行。你懂的，「負責」還是「負債」，這條數也不是很難計吧！

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