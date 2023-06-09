  • 31°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

你想做個「負責」的人，還是「負債」的人？學會理財 拒絕債務危機

博客 13:54 2023/06/09

分享：

分享：

「破產」、「失去友誼」、「一生負債」、「父母代還」、「被怪責」、「做一份自己不喜歡的工作」、「被人白眼」、「被騷擾、跟蹤」⋯⋯上述負面字眼，全屬形容人們負債後可能會出現的狀態和生活實況。如果正閱讀這篇文章的你碰巧有負債狀況，那懇請你多用一點時間閱讀下去。如果你從沒欠債，理財有道，也邀請你繼續觀賞，理解負債背後的種種因果。

負債普遍化、年輕化

現今社會，貸款、信用卡都非常普遍，青少年進入大學生涯，為著聯誼也許需要一「卡」傍身。投資者及理財教育委員會於2022年一項關於青少年貸款及繳還卡數狀況的調查中指出，超過四成介乎18至29歲的青少年在繳還信用卡卡數時只還最低還款額。「碌卡」之外，青少年貸款情況也有上升趨勢，當中原因包括因疫情影響收入減少或失業、開支增加，以及購買心頭好等偶發性消費。在上個世代，負債者多數為成年人，成因一般以嫖賭等不良習慣、炒股、家人患病或生意周轉等為多。時代變遷，借貸、負債情況漸漸蔓延到不同年齡及階層，也因信用卡、電子支付普及化。貸款廣告宣傳泛濫，使借錢比以往更容易，令負債情況更趨年輕化。

只還「Min Pay」  利息隨時高過本金

筆者接觸過的個案中，不少人即使在欠卡數期間仍會進行高消費活動，或選擇繼續利用信用卡還款，例如信用卡現金套現、透支、以卡疊卡等方式。無疑，透過信用卡付款是現時主流的消費模式，然而，若簽賬後未能準時還清所有款項，便可能會跌入「Min Pay」（最低還款額）的危機中。一般來說，假如你每月只還「Min Pay」，扣除最低還款後，餘額會在該月到期日後起跳，計算欠款利息。而信用卡的實際年利率高達30%以上！實際涉及的利息可能比所欠卡數高出2倍或以上。說白一點，其實是「燒錢」。如不能短時間內清還，無限「Min Pay」持續下去，利息只會有增無減，幾乎可以肯定總利息將高於最初的結欠。

「內敷」「外服」雙管齊下 免墮負債陷阱

現今貸款業務主攻年輕人市場，廣告多以借錢享樂作為包裝，青少年未有足夠社會經驗及低估還款實況下，恐導致負債危機。廣告包裝看似正面，但同時也淡化了欠債的後果。筆者相信普羅大眾的智慧，但在「有頭髮邊個想做癩痢」下仍作出如此財務選擇，相信要先從當時人日常對待金錢的心態和理財行為著手處理。

所謂「財不入急門」，財富不會讓我們輕易得到，越是急於求，往往財富越是得不到。生活節奏快，賺錢又要快，有些人不願意改變一些生活習慣，例如戒煙去減少開支, 卻冀盼藉股票市場一次過回本, 但其實又有多少能真正成功呢？到頭來可能跌得焦頭爛額，甚至因小失大而種下「債」根。所以理財不善需要對「症」下「藥」，透過「內敷」與「外服」固本培元。

「內敷」意指我們先要分清「負責」與「負債」的分別，信用卡的出處是講求「信用」，有借有還才有信用，但現在似乎已扭曲了原意。當一個人負債，他就需要勇敢地負責，撥亂反正。但請別曲解「負責」的意思，還「Min Pay」不是對債務負責；超支還不了錢，要向家人、朋友借錢解決燃眉之急也不是負責，更會將困擾伸延到身邊人。再者，長期負債會變成習慣，筆者有不少個案都因負債時間冗長而習慣了，甚至消極地無限延續「借錢」、「欠債」、「還Min Pay」，陷入無盡惡性循環。

反之，要「負責」就要挺起胸膛主動出擊才是上策，找出自己的盲點，積極處理債務，坊間不少社福機構都能助一臂之力，例如為受財務問題困擾人士及其家人提供熱線咨詢，紓緩其情緒困擾及家庭問題；提供社工面談，為服務使用者面對財務問題，尋找合適及可行的解決方法，當中亦包括債務重組、債務舒援等措施。

「外服」則指要與「財」建立良好關係，從基本功著手，例如檢視每月必然支出，從而了解個人現金流動模式，減省不必要項目，也可以透過一些手機或網上程式記錄每月支出；有時花錢亦與氣氛有關，需提防因節慶而過度消費。

「日常保養」訂立財務目標

除了「内敷外服」，還要做點適當的「日常保養」。考慮借貸或「碌卡」前，習慣問自己此舉真的有需要？借錢要還，再加利息，無疑會增加每月支出，增加生活壓力。如果預先知道未來會有一筆花費，及早計劃財務目標及預算、每月作定額儲蓄會否更好？

債務纏身足以造成長期身心負擔，也會影響身邊人及日常生活，莫要為一刻快樂換來沉重的負債路，切記三思而後行。你懂的，「負責」還是「負債」，這條數也不是很難計吧！

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（上）MPF首5個月有錢賺？XX基金罕見跑贏股票基金 咩地區反彈最勁？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林燦榮 香港家庭福利會理財教育中心 認可理財社工

欄名 : 從心學理財

最新專欄文章 更多

「借定唔借？」不如先問自己，爲何而借！免墮借貸陷阱
2023/05/12
「借定唔借？」不如先問自己，爲何而借！免墮借貸陷阱
你係投資定投機？態度決定高度 明智決策須認清投資目的風格
2023/04/14
你係投資定投機？態度決定高度 明智決策須認清投資目的風格
「有錢就唔使愁」？家庭理財有共識才能愈快樂
2023/03/31
「有錢就唔使愁」？家庭理財有共識才能愈快樂
財富要「父幹」還是「苦幹」？七天儲蓄挑戰帶來的反思
2023/02/10
財富要「父幹」還是「苦幹」？七天儲蓄挑戰帶來的反思
移民前的心理準備及起動資金 一家四口要預留幾多應急錢？
2023/01/13
移民前的心理準備及起動資金 一家四口要預留幾多應急錢？
債券 投資者及理財教育委員會 借貸 儲蓄

下一篇文章

雙眼作屏幕、手勢開應用　蘋果Vision Pro值得期待
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

不用萬元的摺機值得入手　送Bose耳機　支援Google流動服務
不用萬元的摺機值得入手　送Bose耳機　支援Google流動服務
加息周期末段　股市波幅大　應用什麽投資策略？
加息周期末段　股市波幅大　應用什麽投資策略？
Audemars Piguet跟Marvel二度合作　RO Concept玩蜘蛛俠復刻Offshore特別版
Audemars Piguet跟Marvel二度合作　RO Concept玩蜘蛛俠復刻Offshore特別版
【儲蓄保險】紅利實現率最高130% 3大常見盲點大公開
【儲蓄保險】紅利實現率最高130% 3大常見盲點大公開
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款