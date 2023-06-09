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雙眼作屏幕、手勢開應用　蘋果Vision Pro值得期待

博客 13:30 2023/06/09

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蘋果於本周二凌晨舉行了新品發布會，CEO庫克終於為一眾果迷帶來了繼 Apple Watch後的新產品——Vision Pro頭戴裝置。儘管外界在新品推出前都作出了很多的預測，但在看過了發布會之後，相信大家都會明白蘋果對虛擬混合實境技術的研發，與其他競爭對手如Meta相比，已提升了另一個層次。蘋果終極目標相信是以Vision Pro取代現有的各種運算設備，讓用家能遊走於虛擬與現實之間。

層次領先競爭對手

外界以虛擬實境或混合實境來形容元宇宙，前提是用戶都是在現實中透過頭戴設備去進入虛擬世界。而且這些用戶只能進入指定的內容世界中，不能按日常使用電腦的體驗來工作。蘋果儘管是後來者，但也許也看到目前所謂元宇宙應用的不足，因而創造了「空間運算（spatial computing)」這個名詞，輔以影片，讓人一看就明白戴上Vision Pro就是把整個人置身於電腦/虛擬世界上，毋須額外的手機、平板、電腦和機頂盒，只要雙眼配以Vision Pro，便可以把自己與電腦融為一體。

手勢、語音開應用

薑餅人未有機會親身試用這部Vision Pro，但從蘋果產品發布會及相關視像片段可見，用戶只要戴上設備，眼前所見便會是電腦的桌面，佈滿了蘋果設備常用的應用。用家不用觸屏，只需順著方向去用手去「打開」應用，或透過Siri落命令，便以啟動相關應用。當然，薑餅人未想通現時使用鍵盤輸入文字，在Vision Pro的年代是否全部變成口述呢？又或是會有虛擬的鍵盤出現在用家「眼前」，只要把雙手放在「鍵盤」上，就能像現在一般輸入文字呢？

雙眼作屏幕 支援Disney+

Vision Pro的厲害之處，在於讓用家在戴上設備後，不用其他儀器，只需雙手、眼睛及聲音便能進行操作。visionOS更將傳統作業系統受制於屏幕的限制打破，用家在使用Vision Pro時，雙眼就是屏幕，可以隨時放大縮細各應用的畫面，也可以同時打開多個應用工作，完美體現Multi-tasking。據影片展示，用家可以同時打開數個應用工作，可以一邊視像會議，一邊處理文件。

當然，蘋果最強是其結合內容與硬件的功力。今次發布會便連迪士尼CEO也站台支持，相信日後Disney+應會全力支援Vision Pro。薑餅人相信日後大家看Disney的電影時或可真正做到走進電影中，與主角同場了。

2小時免插線電源

不過，這些強勁的功能其實也面對一個難題，便是用電量了。以往的頭戴裝置有部分要插著電線來玩，實在難搞。今次Vision Pro除了插電線還附有一個「尿袋」，以磁吸的方式為Vision Pro提供兩小時免插線電源。當然兩小時電源連看一套電影也不足夠，但相信以蘋果的技術，要將尿袋加碼也不成問題，只是掛在Vision Pro會否加重用家頭部的壓力，這當中要取得平衡了。

總括而言，Vision Pro的確重新定義了未來的運算應用，但這條路才剛開始，要如何走下去就要看蘋果及一眾開發商的意念了。

【關於作者】薑餅人，文科出身，興趣卻是與電子科技有關的事物。喜歡研究科技潮流及產業發展。宅而不摺，關心世界大事。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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