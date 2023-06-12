66%美國人對小費持負面看法　Z世代和男性給小費較少

在美國，沒有關於給小費的一個標準，而且每個人給小費用的方式不盡相同。根據Bankrate最新調查顯示，大多數美國人對給小費的某些方面持有一致的負面看法。

調查顯示，最多人（41%）認為企業應提高員工薪酬，而非依賴小費，更有部分人士表示，如果可以取消小費，願意支付更高的價格購買服務或物品。其次，令他們最反感的是，被要求提前將小費金額輸入屏幕，有32%人士都有同樣的看法。最後，有3成人認為小費文化已經失控，給小費的人數正在逐年遞減，並且，隨著年齡增長給小費愈多，也就是年輕人給小費愈來愈少。

餐廳服務員收小費最多 女性愛給髮型師小費

儘管有煩惱，但人們都沒有停止為日常服務支付小費。調查顯示，在坐下就餐的餐廳，超過五分之二（44%）的美國成年人會支付消費，通常至少給20%小費。但涉及其他服務的小費，大家的標準又不一樣，例如，髮型師、送餐、出租車等等。調查還發現，女性會更頻繁地為大多數服務支付小費，60%女性會給髮型師小費，而男性較少，只有46%人士會這樣做。

而對於家庭維修工人而言，收到小費的最少，只有10%的人會給家庭服務或維修工人小費，這使得這項服務成為最不可能獲小費的服務。

年輕人給小費較少

調查發現，為服務給小費的人數逐年減少，並且愈年輕的人士愈少給小費。在2021年和2019年分別有75%和77%的美國成年人會在坐下就餐的餐廳給服務員小費，而在2022年，這一比例下降至73%。

調查還發現，年輕人較少給小費， 嬰兒潮一代（59-77 歲）在任何一代人中為大多數服務支付的小費最多，例如70%的嬰兒潮一代在去理髮店、髮型師或理髮店時總是給小費。 相比之下，只有24%的 Z 世代（18-26 歲）、40%的千禧一代（27-42 歲）和67%的 X 世代（43-58 歲）會給美髮師、髮型師或理髮師小費。

男性給小費較少

一般來說，男性不太可能總是給小費， 男性給服務員、送餐員和其他類別的小費的頻率普遍低於女性：

坐下餐廳的服務員： 70% 的女性，60% 的男性

髮型師/理髮師： 60% 的女性，46% 的男性

送餐員： 54% 的女性，45% 的男性

出租車/拼車司機： 45% 的女性，36% 的男性

若廢除小費 年輕人願意付更高價錢

有16%的美國成年人表示，如果美國文化可以廢除小費，他們願意支付更高的價格，年輕的美國人更同意這個説法，有21%的千禧一代和18%的Z世代，而較年長的人士相對較少認同這個想法，只有13%的X世代和12%的嬰兒潮一代。

決定給多少小費的3條建議準則

小費文化沒有一個大家都可以遵從的準則，令很多人對於給誰和給多少小費感到困惑。當要為咖啡等廉價服務付費時，或者如果您需要支付不止一名員工的費用時，這可能會成為一個棘手問題，以下將提出3個給小費的建議準則：

1. 在個性化服務中，給每一個幫助你的員工小費

如果幾個人為你提供單獨的、個性化服務時，建議給予給每個人小費以感謝他們的工作。例如，在髮廊有兩個不同髮型師為你剪頭髮或染頭髮時，或有三個搬運工人幫你搬家時。

2. 留出少量用於廉價服務

對於一些較便宜的服務，可以相應給與少量的小費。一般而言，對於大約5 美元或更少的服務，在小費罐中留下一美元或額外的零錢就足夠了。

3. 留一些現金在手

現金最適合代客泊車和酒店客房清潔等服務，這些服務在您支付服務費用時通常不建議您支付小費，另外，如果一些服務最後不允許你給小費，不妨詢問是否接受電子支付。

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