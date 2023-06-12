  • 29°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

66%美國人對小費持負面看法　Z世代和男性給小費較少

個人增值 08:30 2023/06/12

分享：

分享：

在美國，沒有關於給小費的一個標準，而且每個人給小費用的方式不盡相同。根據Bankrate最新調查顯示，大多數美國人對給小費的某些方面持有一致的負面看法。

調查顯示，最多人（41%）認為企業應提高員工薪酬，而非依賴小費，更有部分人士表示，如果可以取消小費，願意支付更高的價格購買服務或物品。其次，令他們最反感的是，被要求提前將小費金額輸入屏幕，有32%人士都有同樣的看法。最後，有3成人認為小費文化已經失控，給小費的人數正在逐年遞減，並且，隨著年齡增長給小費愈多，也就是年輕人給小費愈來愈少。

餐廳服務員收小費最多　女性愛給髮型師小費
儘管有煩惱，但人們都沒有停止為日常服務支付小費。調查顯示，在坐下就餐的餐廳，超過五分之二（44%）的美國成年人會支付消費，通常至少給20%小費。但涉及其他服務的小費，大家的標準又不一樣，例如，髮型師、送餐、出租車等等。調查還發現，女性會更頻繁地為大多數服務支付小費，60%女性會給髮型師小費，而男性較少，只有46%人士會這樣做。

而對於家庭維修工人而言，收到小費的最少，只有10%的人會給家庭服務或維修工人小費，這使得這項服務成為最不可能獲小費的服務。

年輕人給小費較少
調查發現，為服務給小費的人數逐年減少，並且愈年輕的人士愈少給小費。在2021年和2019年分別有75%和77%的美國成年人會在坐下就餐的餐廳給服務員小費，而在2022年，這一比例下降至73%。

調查還發現，年輕人較少給小費，嬰兒潮一代（59-77 歲）在任何一代人中為大多數服務支付的小費最多，例如70%的嬰兒潮一代在去理髮店、髮型師或理髮店時總是給小費。相比之下，只有24%的 Z 世代（18-26 歲）、40%的千禧一代（27-42 歲）和67%的 X 世代（43-58 歲）會給美髮師、髮型師或理髮師小費。

男性給小費較少
一般來說，男性不太可能總是給小費，男性給服務員、送餐員和其他類別的小費的頻率普遍低於女性：

  • 坐下餐廳的服務員： 70% 的女性，60% 的男性
  • 髮型師/理髮師： 60% 的女性，46% 的男性
  • 送餐員： 54% 的女性，45% 的男性
  • 出租車/拼車司機： 45% 的女性，36% 的男性

若廢除小費 年輕人願意付更高價錢 
有16%的美國成年人表示，如果美國文化可以廢除小費，他們願意支付更高的價格，年輕的美國人更同意這個説法，有21%的千禧一代和18%的Z世代，而較年長的人士相對較少認同這個想法，只有13%的X世代和12%的嬰兒潮一代。

決定給多少小費的3條建議準則
小費文化沒有一個大家都可以遵從的準則，令很多人對於給誰和給多少小費感到困惑。當要為咖啡等廉價服務付費時，或者如果您需要支付不止一名員工的費用時，這可能會成為一個棘手問題，以下將提出3個給小費的建議準則：

1. 在個性化服務中，給每一個幫助你的員工小費
如果幾個人為你提供單獨的、個性化服務時，建議給予給每個人小費以感謝他們的工作。例如，在髮廊有兩個不同髮型師為你剪頭髮或染頭髮時，或有三個搬運工人幫你搬家時。

2. 留出少量用於廉價服務
對於一些較便宜的服務，可以相應給與少量的小費。一般而言，對於大約5 美元或更少的服務，在小費罐中留下一美元或額外的零錢就足夠了。

3. 留一些現金在手
現金最適合代客泊車和酒店客房清潔等服務，這些服務在您支付服務費用時通常不建議您支付小費，另外，如果一些服務最後不允許你給小費，不妨詢問是否接受電子支付。

【網絡熱話】買10多元甜筒拒付小費　店員當場翻臉　女子炮轟美國小費文化失控

香港有咩收費應淘汰？ 網民力數6大「無理」費用 「零服務都要加一」

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（上）MPF首5個月有錢賺？XX基金罕見跑贏股票基金 咩地區反彈最勁？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

退休年紀應繼續工作？美國管理學大師：有助長壽　人生最後1/3可作最好貢獻
2023/06/11
退休年紀應繼續工作？美國管理學大師：有助長壽　人生最後1/3可作最好貢獻
24歲女生5年内在20個國家工作　分享做「數字遊民」的4個理財技巧
2023/06/10
24歲女生5年内在20個國家工作　分享做「數字遊民」的4個理財技巧
盤點AI領域8大專業術語　計劃投資人工智能必睇
2023/06/09
盤點AI領域8大專業術語　計劃投資人工智能必睇
年輕Z世代想提早退休　7%想30歲退休　但32%仍沒有退休儲蓄
2023/06/08
年輕Z世代想提早退休　7%想30歲退休　但32%仍沒有退休儲蓄
僅3成香港長者與子女同住 老年人在職數量增一倍多　被迫重返職場
2023/06/07
僅3成香港長者與子女同住 老年人在職數量增一倍多　被迫重返職場
儲蓄 職場文化 經濟 司機 租車 文娛藝術 香港 咖啡 服務 餐廳

下一篇文章

總是盲目追求金錢？「一生金錢無憂平衡理財法」　4步「平衡充實」人生

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上開戶】如何在港開内地銀行戶口？ 限時開戶獎賞 $100現金/免匯款手續費 （附申請資料）
【北上開戶】如何在港開内地銀行戶口？ 限時開戶獎賞 $100現金/免匯款手續費 （附申請資料）
提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相
提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
早餐真係貴到好誇張? 網民:超過$XX已經好貴 烚四隻蛋當一餐算
早餐真係貴到好誇張? 網民:超過$XX已經好貴 烚四隻蛋當一餐算
【消費券2023】即日起可以轉會！PayMe 1,150元折扣券、八達通100萬張現金券！支付平台最新優惠合集
【消費券2023】即日起可以轉會！PayMe 1,150元折扣券、八達通100萬張現金券！支付平台最新優惠合集
帛金都有公價？出席喪禮俾$101被要求「加碼」　殯儀負責人︰沒公價只要求是1字尾　有咩原因？
帛金都有公價？出席喪禮俾$101被要求「加碼」　殯儀負責人︰沒公價只要求是1字尾　有咩原因？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款