【今日優惠精選】維他奶免費送山水豆腐｜中環免費換領CHANEL體驗裝

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 維他奶：免費送出 全新細包裝嫩豆腐

維他奶山水嫩豆腐將在各大街市快閃，2023年6月20日至21日，免費送出一共5,000盒，只要Like Vitasoy維他奶Facebook，就可以拎一盒。

派發時間：

6月20日（星期二）

地點：觀塘瑞和街街市

時間：上午9時至中午12時



6月21日（星期三）

地點：荔枝角保安道街市

時間：上午9時至中午12時

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2. CHANEL：中環ifc 免費換領體驗裝

BLEU DE CHANEL Eau de Parfum，交織琥珀與麝香的木質調香水，於即日起至2023年6月25日期間，親臨IFC一樓中庭探索此系列中所有產品及領取體驗裝。

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3. OK 便利店：會員感謝祭 買1送1

即日起至6月21日，OK便利店將進行會員感謝祭，推出限時兩個星期買1送1優惠，一共分為兩期，包括多款雪條、乳酪杯、無糖茶及紅酒等。

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撰文：hket小編

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