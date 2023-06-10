24歲女生5年内在20個國家工作　分享做「數字遊民」的4個理財技巧

疫情期間的遠程辦公讓在家工作或數字遊民（Digital Nomad）變得流行，而加拿大女生Daniella Pashuk早在5年前就成為了一名數字遊民。那時新冠還沒有爆發，只有19歲的她進入了一所在線大學，開始在全職旅行的同時工作。

所謂「數字遊民」是指使用互聯網遠程工作的同時自由旅行的人。他們通常擁有最少的物質財產，在臨時住所、酒店、咖啡館、公共圖書館、共享辦公室或房車中，使用電腦或智能手機上網工作，時常在不同國家、地區之間遷移，從事的職業多為程序員、設計師、作家、翻譯等。

「我可以去我想去的地方，在不同國家做我想做的事。這改變了我的人生軌跡。」她對CNBC說。

現年24歲的Pashuk在五年內遊歷了20多個國家，是一名自由撰稿人，每月收入會上下波動。「我每個月的收入從2,500美元到3,500美元不等……某些月份我是作為家庭保姆在旅行，所以不需要支付任何住宿費。」

這也意味着她要格外小心地規劃她的財務狀況，儘管她可以隨時隨心所欲地旅行和工作。她説：「你必須接受一點不可預測性......每個月看起來都不一樣，因為你經常在不同的地區，使用不同的貨幣，有不同的支出，所以預算是一個挑戰。」Pashuk回憶，類似「上個月只支出600歐元，下個月支出又一下達到3,000歐元」的極端情況時有發生。

她說，要當數字遊民，保持財務狀況良好非常重要，因為你必須為你真正想要的生活方式提供資金。

她與CNBC分享了四個作爲數字遊民的理財技巧。

1.決定你想成為什麼樣的數字遊民

Pashuk説，你想成為哪種類型的數字遊民，將決定你的處境。

第一種類型是那些頻繁更換地點的人，每隔一到兩周就到一個新地方。

她一度將近兩年都是這種狀態，但後來不再這樣做了，因為她發現這對她來説壓力太大了。她說，這可能很快就會耗資昂貴，因為每次搬家都有很大機會出問題，比如高價機票、火車被取消和另一些額外費用。

現在，她變成了「慢速數字遊民」（Slow Digital Nomad），會在一個地方至少停留一個月，或者只要簽證允許，能待多久就待多久。

Pashuk說，這很有助於預算，因為幾個月來的預算是固定的，你待在同一個地方，仍在消費同樣的東西。

除此之外，建立一個負擔得起的「大本營」也大有幫助，能提供一些穩定性。目前，Pashuk在黑山有個「總部」，但也在其他不同地方工作：「我仍然每個月都在旅行，但我有一個可以回來的地方。」

她每個月至少要多支出一定金額，比如要付在黑山的租金，但對總支出影響不大。

2.使用正確的借記卡

在Pashuk剛開始做數字遊民的時候，擁有穩定可靠的現金流是一個巨大挑戰。

她的加拿大銀行賬户一直被鎖定，因為她在不斷地轉換地點，銀行認為這有點可疑。於是，她就被逼一直要給銀行打電話。此外，用加拿大卡從當地自動取款機取款時，產生的境外交易手續費也相當大。

「有時我每次取出現金都會損失30到40美元，如果你必須多次這樣取款，就會損失一大筆錢。」

兩年前，她換了一張多幣種借記卡，這讓她能用她想要的貨幣充值和提取現金。Pashuk說，她把做自由職業的收入存進這張卡，帶上它去過20多個國家，沒有遇到任何問題。

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3.做充分研究

她説，作為數字遊民，在遷移工作地點的過程中，真正重要的是做充分研究。

要弄清楚當地的平均價格，判斷它們是否符合你的預算，查找Airbnb公寓、食品和其他必需品的平均價格。

Pashuk在去某地前，總會把生活所需的項目做成一個小表格。「你永遠不會知道什麼未知因素可能會悄悄地出現，偷走你的錢。」

例如，一些國家的公共交通費用可能會高得驚人。Pashuk分享道，人們常常不會想到這點，因爲你原先待的地方公共交通總是很便宜，「但我去了倫敦，交通支出比想像的要多得多，每天高達20美元。」

4.密切關注稅收要求

Pashuk還定期留意不同國家的最新稅收要求，確保在一個國家停留的時間不會長到「被視為稅務居民」。

她表示：「我只是不想處理這個問題，加拿大的稅收對我來說已經足夠了。」

如果你正在考慮成為一個「慢速數字遊民」，Pashuk建議研究數字遊民簽證，因為它們通常提供稅收減免——有些甚至能完全免稅。

她表示，旅行的次數越多，就能越準確地預測自己會花多少錢。「在可以削減成本的地方，你必須有點聰明。從長遠來看，精通財務絕對是一件好事，可以讓你繼續前進。」

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