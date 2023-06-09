盤點AI領域8大專業術語　計劃投資人工智能必睇

人工智能（AI）成為今年科技領域最新的流行語，AI技術逐漸滲透在各行各業中，金融、醫療、零售、教育及製造業等行業已開始應用相關技術。例如，在金融業中的24小時聊天機器人，回應客戶的查詢服務，提高溝通效率，以及在醫療行業中的AI輔助診斷系統，提升醫療效率。因此，AI也成為一眾投資者的關注焦點。



根據CNBC引述德勤最新的「企業人工智能現狀」調查顯示，94%商業領袖認為人工智能將在未來五年内對其公司的成功至關重要。未來要想投資於AI領域，學習其中複雜的術語是關鍵，以下將解構8大AI專業術語及其應用領域。

8大AI專業術語

1. 生成式人工智能

生成式人工智能是一種可以創建文本、圖像、聲音和視頻等内容的AI，傳統的人工智能主要對内容進行分類，而生成式人工智能則注重創建新内容和想法，相比傳統的模式，生成式人工智能更具個性化。

生成式人工智能的應用：聊天機器人ChatGPT、根據文字生成圖像模型Stable Diffusion和Midjourney，及語音克隆程序Resemble等等。

2. 機器學習（Machine learning)

機器學習工作原理是獲取數據並自行處理以獲得有效結果，它是目前最有前途的商業工具之一。機器學習的最大優勢在於它可以快速應用大量數據來完成面部識別、語音識別、物體識別、翻譯等許多任務。

機器學習應用：自動駕駛汽車、自動化製作流程、語言翻譯及人臉辨識等等。

3. 深度學習（Deep Learning）

深度學習也是機器學習的一種，也可以説是機器學習的進化，深度學習使用可編程的神經網路，讓機器能夠在不需要人類協助的情況下，創造出能夠自主學習並做出智慧決定的「人工神經網路」。

深度學習的應用：Google的AlphaGo、醫學影像分析、工廠自動偵測物件等等。

4. 大型語言模型（LLM）

大型語言模型是具有超過1,000億個參數的自然語言處理（natural language processing，NLP）系統，經過大量文字訓練，能夠閱讀並回答問題或者生成新的文字，如果參數内容豐富，這個模型可以做到更多事情，比如產生程序碼、影像等等。

大型語言模型的應用：ChatGPT、客服聊天機器人

5. 神經網絡

神經網絡通過將復雜問題拆分為不同級別的數據，為 AI 提供了解決複雜問題的能力。 這些看起來與人類神經系統和大腦相似，這也是受生物學啟發的計算模型。 神經網絡適用於商業、數據挖掘、醫學、電信、純科學和運營管理等領域。

6. 自主代理

它從周圍環境中收集感官輸入，並自行決定如何將外部刺激與自己的行為聯系起來，以實現特定的目標，是一種既有目標又有足夠工具來實現目標的人工智能模型。例如，自動駕駛汽車是自主代理，它使用感官輸入、GPS數據和駕駛算法來獨立決定如何導航和到達目的地。

7. 情感分析

情感分析是對人工智能對人類行為的深入研究。現時，幾乎所有的商業組織都在使用情感分析工具來了解人們對其品牌的詢問，這有助於他們提高自己的不足。

情感分析的應用： 在線和社交媒體內容包括 Facebook 帖子、推文、播客、博客評論、視頻、圖形、論壇帖子和圖像。

8. 自然語言搜索

這個很多人應該很熟悉，自然語言搜索就是對人類的日常語言進行識別是搜索，就像人類一樣理解語言的意思，從而提供便利服務。

自然語言搜索的應用：Siri、翻譯app的語音輸入、語音識別音箱等等。

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