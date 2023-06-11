【內銀股】拆解7大內銀存款結構　為何建行、工行最受惠存息下調？

5大內地銀行下調人民幣存款息率，市場分析認為，調整將有助提振淨息差（NIM，Net Interest Margin）及銀行收益，更有望成為內銀股估值重估的催化劑。

建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） 、農業銀行 （01288） 、交通銀行 （03328） 及工商銀行 （01398） 日前宣布，將人民幣活期存款息率從0.25%下調至0.2%，2年期存款息率則下調10個基點至2.05%，3年期及5年期均下調15個基點，最新息率分別為2.45%及2.5%。3個月、6個月及1年期存款息率則維持不變。

年期 原有息率（％） 調整後息率（％） 調整幅度（％） 3個月 1.25 1.25 維持不變 6個月 1.45 1.45 維持不變 1年期 1.65 1.65 維持不變 2年期 2.15 2.05 -0.1 3年期 2.6 2.45 -0.15 5年期 2.65 2.5 -0.15

高盛拆解內銀存款結構 最看好中行

從上圖可見，建行 （00939） 及工行 （00939） 的總存款餘額最多，投行高盛指出，它們可因此受惠於下調存款年利率，可節省存款成本；高盛又指出，由於中國銀行 （03988） 的美元存款敞口大，因此最受益於下調美元存款利率。

根據高盛的報告，截至2022年12月底止，工商銀行的總存款達298.7億元（人民幣，下同），為多家內地大型銀行之冠。其中有48%為活期存款，定存則以1至5年存期的比例（22%）佔比較多。

期內，內地銀行活期存款佔比46%，其次為1至5年期的定存，佔比20%；3個月至1年的定存亦佔18%。整體而言，內地銀行客戶存款年期平均為0.74年，定存存期平均為1.37年。

內銀股向來是「食息一族」的心水板塊之一，趁內銀股股價處於較低位置，投資者可考處吸納入市，期望賺息又賺價。以下本網整合5大內銀股近年表現，希望為讀者提供參考。

摩通：郵儲行最受惠

投行摩通發報告指出，下調存款利率有助銀行提振淨息差及內銀收益，整體而言對消費影響微弱，或有機會加速資金轉流向金融產品，認為招商銀行 （03968） 有可能透過財富業務間接受惠。該行認為，全年預計改善內銀淨息差5個基點，同時提振淨利潤5%。在各大內地銀行當中，以郵儲銀行 （01658） 最受惠。

從銀行的角度出發，內地銀行下調存款利率這個舉動，將會減低客戶把現金存入銀行的吸引力，有助銀行降低自身負債成本——即是商業銀行在組織資金來源過程中所花費的開支，主要分為利息成本和非利息成本兩大部分。如果存款利率的跌幅大過貸款利率，淨息差就會擴闊，直接帶動銀行利潤改善。

【SVB】銀行股大平賣？15股大比併 9厘股息率 買銀行股要睇咩數據？

中金：成內銀重估催化劑

中金最新報告指出，內地銀行今次下調存款利率，將有望成為內銀股估值重估的催化劑，重申推薦低估值、高股息、經營穩健、業績存在改善空間的國有大行，包括郵儲銀行、中國銀行 （03988） 、農業銀行 （01288） 等等。

該行認為，內地未來1至2年存款平均利率尚有約20個基點的下調空間，倘若存款利率跟隨貸款利率調整，存款利率則有望下調25個基點，回復2017年水平。撇除存款活期化的影響，中金預計降存款息這個舉動，有助銀行節省約7,000億元負債成本，對銀行淨息差、收入以至淨利潤均有好處。

7大內銀股表現一覽

股息率最高：建設銀行

5隻內銀股的股息率十分接近，建行以8.54%稍稍跑出，比起表現較遜色的工行高出0.65個百分點。該行早前宣布派發末期息每股0.389元，一手派息389元，除淨日為7月6日。

值得留意，股息率有兩大影響因素：股息及股價。建行的股息率之所以跑出，部分原因是該行股價早前走弱所致。雖然建行今年以來升逾半成，但對比同業交行的18.26%升幅，兩者相差13.16個百分點。

入場費最低：農業銀行

農行近日升穿短期下降軌，預視後市走勢向好。該行早前公布2022年全年業績，純利按年升7.4%至2591.4億元，宣布派末期息每股0.2222元，按年增加7.4%。每手1000股，一手可獲派息222.2元，將於7月10日除淨，8月8日派息。

投行花旗發表報告，給予農行「買入」評級，目標價3.92港元。該行預期，市場對農行業績有正面反應，股價表現積極。花旗認為，農行的不良貸款覆蓋率是四大銀行當中最高，相信有助支持農行的盈利增長繼續跑贏同業。

2023年以來表現最好：交通銀行

截至2023年3月底止，交通銀行股東淨利潤錄246.33億元，按年增加5.63%，為5大內銀當中表現最好。該行早前公布派發末期息每股0.373元，按年增加5.07%。每手1000股，一手可獲派息373元，將於7月4日除淨，8月2日派息。

近3年以來表現最好：中國銀行

中國銀行2022年全年純利錄得2274.4億元，按年增長5%。派發末期息0.232元，按年亦升5%。每手1000股，一手可獲派息232元，將於7月6日除淨，8月4日派息。

美銀證券報告指出，中國銀行2023年首季淨利潤錄得577億元，按年微升0.5%；估算該行核心純利按年升9%，為多家內地大型銀行中表現最好。維持中國銀行「買入」評級，目標價4.02港元。

相關文章：

【儲蓄避險】港股又跌500點 短期高息產品大比併 1年賺4.5厘

【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App