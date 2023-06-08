【跨境理財】內地客持香港產品比例升　有錢人更感興趣　香港人又點睇？

香港的投資產品向來受內地客歡迎，貝恩公司和恒生銀行 （00011） 最新研究報告指出，過去兩年持有跨境金融產品的內地受訪者比例有所增長，當中以保險產品升6個百分點最多，香港貸款產品亦升4個百分點；香港理財產品的升幅最少，只有1個百分點。

報告發現，有興趣在未來3年購買香港理財產品的內地客，從2020年的57%下跌至2022年的34%，跌幅高達23個百分點；保險產品的佔比亦從2020年的50%，下跌至2022年的34%，跌幅17個百分點。

跨境理財、保險產品興趣減弱

香港受訪者方面，已持有內地金融產品的客戶比較微升，當中僅理財產品錄得雙位數，從2020年的9%升至2022年的13%；其餘兩款產品——保險產品和貸款產品，則分別升1個百分點至9%及升4百分點至8%。整體上，香港客戶對未來購買跨境金融產品的興趣略微下滑。

報告又指出，跨境理財產品在較富有的人群中更受歡迎。在資產超過100萬人民幣或港幣的客戶中，有64%的內地客戶和46%的香港客戶有興趣或已經購買了跨境理財產品。此外，有約60%的內地客戶和54%的香港客戶認為境外理財產品比境內產品更具優勢——內地客戶認為香港金融機構能夠提供更多的產品選擇（例如：國際股票、境外股市、債券），香港客戶則認為內地金融機構相同風險等級的產品收益更高。

富有人群更感興趣

保險方面，香港和內地客戶購買跨境保險產品的原因各有不同，約一半的香港客戶購買內地保險的目的是滿足自己在內地的醫療健康等需求，也有43%的香港客戶購買內地保險的目的之一是將部分資產轉移到內地。相比之下，超過一半內地客戶表示香港保險產品更具吸引力及更有價值。他們認為香港保險產品的理賠條件更清晰透明，保單的區域覆蓋範圍也更廣。

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