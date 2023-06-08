【虛擬資產】3大主題、9隻ETF　入場費$500起、今年來升6成

香港的虛擬資產發牌制度正式展開，自今年6月1日起，在港提供虛擬資產交易平台服務的營運者，應該根據指引申領牌照，或是以有序方式結束香港業務。現時「唯二」持有虛擬資產交易平台牌照的機構HashKey及BC科技集團 （00863） 旗下OSL，均在新制度生效首日表態提交牌照申請，期望未來可以向散戶提供服務。

證監會梁鳳儀：至今未批出零售牌照 散戶要小心

證監會行政總裁梁鳳儀日前出席活動後會見傳媒，重申任何交易商必須在取得牌照後才能開放予散戶參與，強調所有牌照申請至今仍在審核當中，目前開放予公眾參與買賣的平台均屬未受規管，提醒公眾小心。

另一方面，美國政府頻頻向當地虛幣市場投下震撼彈，先後向兩大虛擬資產交易所幣安美國（Binance.US）及Coinbase（美：COIN）提出訴訟，指控其違反《證券法》。主流虛幣價格震盪，比特幣近24小時跌近2%，以太幣（ETH）亦跌2.2%。

Cathie Wood：比特幣有助抗通脹、抵禦金融系統風險

有「科技女股神」之稱的Cathie Wood，一直是「比特幣大好友」。她近日接受訪問時稱，當全球經濟的不確定和波動性愈大，對比特幣的信心就愈高，仍有信心比特幣將升至100萬美元，更揚言「比特幣是對抗通脹的工具」。Cathie Wood認為，目前市場最大的風險是通縮，而比特幣是抵禦傳統金融系統風險的解藥，所以預計在這種情況下會表現良好。

不知道用哪一個平台好，又想投資虛擬貨幣及區塊鏈相關概念產品？可以考慮在港上市的創新主題ETF！既不用擔心平台法規問題，又可以進行多元化投資。本網整合9隻在港上市的ETF，涵蓋虛擬貨幣、區塊鏈及元宇宙主題。

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1. 虛擬貨幣

在香港可投資的虛擬貨幣主題ETF數量不及美國之多，主要由南方東英包辦。該公司於2022年12月16日推出兩隻ETF——FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） ，追蹤虛幣期貨。

市場3隻虛幣主題ETF當中，以FA南方比特幣的表現較好，今年以來累升59.68%，入場費亦僅1000餘元。不過南方東英的ETF管理費就比三星高出1個百分點。

2. 區塊鏈概念

港股不乏區塊鏈概念股，但ETF就只有三星區塊鏈技術ETF （03171） 和潘渡區塊鏈主題ETF （03112） 。兩者的一手入場費都是千元有找，管理費都在1%以下，今年以來的表現，兩者都有逾20%升幅。

3. 元宇宙概念

近期市場聚焦AI（人工智能），對元宇宙的討論明顯減少，不過未有動搖元宇宙概念ETF的表現。例如南方東英元宇宙概念ETF （03034） 今年以來累升36.06%，入場費只是661元；自2022年2月21日上市以來，則累跌16.43%。

上市以來有升幅的ETF，就有日興元宇宙主題主動型ETF （03091） ，至今累升6.51%，是市場4隻元宇宙概念ETF當中唯一錄得正回報的，管理費也是當中最低的一隻。

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