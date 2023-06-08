【理財個案】按揭做到79歲　現57歲應否用退休金清還？

雖然近日政府宣佈公務員加薪，高層的加幅不算大，不過作為長期的公務員，長俸及退休金福利仍舊十分優厚，個案主角臨近退休又有物業要長供，眼見終於能拿到上百萬的退休資產，到底應該計劃用作先還清按掲，還是投入股票呢?看看龔成是如何回應︰

讀者:

龔Sir你好, 本人有幸讀你多本投資書籍, 獲益良多, 現有些問題想請教, 希望可以解答,本人57歲,是可領長俸的公務員,三年後退休,退休金大約200萬, 每月可領長俸12000元左右

, 到時仍然欠按掲大約100萬左右, (每月還款5200, 直至79歲),現請教, 將筆退休金還清按掲, 剩餘100萬用成投資收息股長期收息, 還是將200萬退休金全數買入收息股, 然後每

月仍舊還按掲5200?兩者那樣比較適合?



龔成︰

關鍵的考慮點是你持有這筆資金，自己有沒有創造更高回報的能力。現時香港處於加息周期，如果你買入的收息股的派息能過夠抵消利息上的支出，你可以先延後還款。因爲如果股息高於利息支出的話，你不用燃燒本金就可以還款。相反，如果按掲息口去到較高水，你就應先還款，避免更高的利息支出。餘下資金，可以投放在收息股創造被動收入。

你可以建立一個「收息股」的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恒生 （00011） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 或收息基金(03110)都可以。

如果你能承受到風險，有些更有超過8%、10%的高息股，但股價就略有風險，要自己衡量，佐丹奴國際 （00709） 、中石化 （00386） 、互太紡織 （01382） 、富豪產業 （01881） 等（記住，股價略波動，只能小注）。

但要留意，現時股價只是合理，未到平宜，因此買入時宜分注，同時不能用盡現金。另外，你可以考慮在被動收入組合中，加入一些債券(A級)、年金、定息產品，去令佢更多元化。同時間，保留一定現金，以備不時之需。

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