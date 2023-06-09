【今日優惠精選】一幻拉麵2人同行　買1送1/$100現金券｜老虎堂加購泰奶第二杯半價

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一幻拉麵：二人同行 買1送1/100元現金券

即日起至6月30日，銅鑼灣新店推出3個全新堂食優惠，全日供應。



第1彈：二人同行 買一送一

凡惠顧兩份正價拉麵，第二碗免費

優惠期：由即日起至6月11日



第2彈：餃子放題 60分鐘

凡惠顧任何正價拉麵加28元，即可任食餃子

優惠期：6月12日至6月18日



第3彈：送100元現金券

凡惠顧2人拉麵套餐，即送100元現金券，現金券使用期限至2023年7月31日。

優惠期：6月19日至6月30日



地址：銅鑼灣告士打道280號HK wwwtc mall 3樓 L3-07舖

條款及細則：

- 優惠只限銅鑼灣分店

- 優惠只供堂食，不設外賣

- 收取加一服務費

- 拉麵「買一送一」優惠，每人限送一碗價格較低之拉麵，並按正價收取加一服務費

-「餃子放題」限時60分鐘，須按全枱人數收取28元附加費，並按正價收取加一服務費

- 惠顧「二人拉麵套餐」即送100元現金券，多食多送。此現金券供下次堂食時使用，使用期限至2023年7月31日。

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2. 老虎堂：加購泰奶第二杯半價

即日起至6月18日，任意選購飲品一杯，第二杯就享有泰奶半價。

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3. Italian Tomato：網店 父親節主題蛋糕 30元折扣

即日起至6月16日，Italian Tomato父親節主題蛋糕，網購店取即享30元折扣優惠。

網店：按此

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撰文：hket小編

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