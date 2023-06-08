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【儲蓄保險】紅利實現率最高130% 3大常見盲點大公開

博客 14:00 2023/06/08

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坊間代理不時宣傳分紅儲蓄保險回報率高，但實際上有關回報率是預期回報，由保證及非保證回報組成，要衡量非保證回報就要靠保險公司公佈的「紅利實現率」（Fulfillment Ratio）。究竟紅利實現率如何計算？是否高過100%就無得輸？

保險公司以往派發非保證紅利的情況極不透明。有見及此，保監處（保監局的前身）2015年推出指引16，要求保險公司披露分紅儲蓄保險的紅利實現率，計法為﹕

實際派發的非保證紅利 / 銷售時於利益說明文件顯示的非保證紅利 X 100%

保監局網站設有保險公司分紅實現率的網站列表，方便大眾查看分紅實現率。不過，各間保險公司的更新月份差距較大，有些在1月，有些在9月，故此宜於第4季一併比較。

表1顯示14款熱門分紅儲蓄保險的最新紅利實現率，您可以根據保單年份對應自己的紅利實現率。如何理解分紅實現率？簡單而言，紅利實現率近 100% ，表示保險公司接近達到銷售時預期的非保證利益。若紅利實現率高於 100%，即實際派發的金額高於銷售時利益說明所述的金額，反之亦然。

表1：多款分紅儲蓄保險的紅利實現率比較

    點擊圖片放大

就表1數據，鑒於保單年期越長，非保證回報金額越大，保險公司較難「翻數」，所以隨着保單年度上升，部份歷史相對較久的產品，例如友邦易達終身保、萬通保險「倍輕鬆」儲蓄保障計劃，其紅利實現率於保單第10年度後顯注下跌。

從數字上看，紅利實現率當然越高越好，不少保險代理甚至吹捧為長期儲蓄保險的重要指標，但是紅利實現率其實最少有3大盲點。

盲點1：初期紅利實現率高 不等於未來高

在保單早期，非保證紅利都非常少，舉例，以同一終身壽險比較第5年及第30年的紅利，前者可能只有（後者的）0%至6%，較容易達到紅利實現率100%，甚至超過100%。

因此，當保險顧問告訴你，某產品的紅利實現率達100%時，大家就要留意，該紅利實際率是否只涉及很短的保單年期，因為短年期的紅利實際率數據，不足以反映該產品長遠的紅利實現情況。如上文提到，部份產品的紅利實現率於往後保單年度開始「走樣」。

盲點2﹕披露年份不足 難反映長期的紅利實現率

對於長期儲蓄保險，可觀的非保證紅利都預測發生在保單30年後、甚至更長遠的時間。可是，大多數保險公司只披露2010年以後簽發的長期儲蓄保險紅利實現率。

盲點3﹕推出新產品 可避開早期產品紅利實現率表現

由於紅利實現率是按產品顯示，若有關數字未如理想，保險公司其實可以推出第二代、第三代新產品，屆時向客戶推銷時，便可以提出新產品未有紅利實現率數據，避開前幾代產品較差劣的紅利實現率表現。因此，消費者投保前，宜翻查保險公司其他產品的紅利實現率數字，了解過去保險公司的回報表現。

紅利實現率僅供參考　誰能預測未來？

雖然紅利實現率提高了長期儲蓄保險的透明度，但現時有的數據並不足以預測長線的分紅表現。事實上，長期儲蓄保險橫跨幾十載，甚至可以傳三代，保險公司的精算師要準確預測30年或以後的回報率，談何容易？

註﹕本文最後更新日期：2023年5月29日。

【文章來源：10Life；原題：【紅利實現率2023】揭3大常見盲點 比較各大保險公司分紅儲蓄保險 | 10Life

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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