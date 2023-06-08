近8成打工仔為加人工辭職　年底薪20萬起、初中級管理職位最缺人

香港作為工作時數最長的地區之一，換一份工作、或辭職跳槽從以影響生活。最近有調查顯示，打工仔離職的三大原因，包括更高人工，移民及尋求工作與生活平衡等等，即看調查詳細發現:

總香港總商會（總商會）早前進行「人才短缺調查2023」，結果顯示，打工仔離職的三大原因，第一位是尋求更高的薪酬（79%），其次是移民（70%）及尋求工作與生活平衡（51%）、 其餘是尋求更高的職位(37%)、 轉行發展(34%)。

初級和中級管理層短缺

合共74%受訪公司表示，正面對人才短缺問題，其中61%表示情況已持續一至三年。調查結果亦顯示，目前最缺人才的是初級管理職位(年均底薪水平港幣20萬至50萬)（59%），至於高級管理職位(年均底薪水平港幣港幣150萬至200萬元)所受的影響則最輕微，只有1%受訪企業面對人手短缺問題。

疫情間香港人才外流

香港在疫情期間出現人才外流現象，勞動人口在2019年初至2022年底減少21萬，其中單在2022年流失94,100人。為紓緩人手不足，招攬大灣區人才是企業優先考慮的短期措施，有44%的受訪公司認為擴大和簡化現有輸入人才計劃的標準，有助吸引更多非本地人才來港。至於長期措施方面，當局需要提供專業導向教育和培訓計劃，協助企業挽留、再培訓和吸納人才（47%）

大多數企業提供更佳的薪酬待遇

吸引人才和保持香港商業競爭力息息相關，應對人才流失問題刻不容緩。4月份進行的調查結果反映，政府推出的輸入人才計劃涵蓋的工種未能切合企業的需要（52%），故只有兩成受訪公司申請有關計劃。面對人才流失，大多數受訪企業選擇提供更佳的薪酬待遇（83%），其次依序為投放資源培訓員工（58%）。

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