開戶送$4,700、Tesla股票、美股免佣｜5家券商迎新優惠一覽

香港人普遍愛投資股票收息賺價，市面上券商平台眾多，花多眼亂不知如何挑選？本網整合多家券商的開戶優惠，希望能夠幫助讀者們決定心水平台。

要提提大家，基本上所有券商都會要求新客戶存入不少於10,000元的首筆存款，維持最少30天才會發放平台承諾的開戶優惠，這是因為涉及證監會對開立帳戶的規則及標準。

1. 老虎證券

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即日至7月5日期間，香港居民親臨老虎證券流動車開戶，除了基本開戶獎勵，還可以得到現場線上開戶額外獎勵，內容包括：

基本開戶獎勵： 0.2股蘋果（美：AAPL）股票

價值500元的熱門美股碎股八揀一（包括蘋果公司、Alphabet、微軟、亞馬遜、Tesla、Berkshire、迪士尼、摩根大通） 現場線上開戶額外獎勵： 300元特斯拉（美：TSLA）碎股 二人同行線上開戶： $200超市現金券

值得留意，客戶需要成功開戶並保留$10,000或以上資金30日，才可以得到上述提及的美股碎股獎勵。

流動開戶車活動安排

日期 時間 地點 6月6日至8日 12:00-16:00 16:00-19:00 灣仔盧押道11號附近 灣仔電腦中心門口對出 6月9日至11日 12:00-16:00 16:00-19:00 尖沙咀加連威老道The ONE對面或尖沙咀漢口道附近 尖沙咀海防道 6月12日至15日 12:00-16:00 16:00-19:00 中環皇后大道中101號附近 文咸東街114號附近（上環街市斜路對面） 6月16日至18日 12:00-16:00 16:00-19:00 銅鑼灣駱克道490號（銅鑼灣地鐵站C出口） 灣仔柯布連道2號 6月19日至21日 12:00-16:00 16:00-19:00 觀塘駿業街58號附近 觀塘巧明街117號附近 6月22日至23日 12:00-16:00 16:00-19:00 銅鑼灣記利佐治街1-7號附近 銅鑼灣駱克道490號（銅鑼灣地鐵站C出口） 6月23日至24日 12:00-16:00 16:00-19:00 銅鑼灣駱克道490號（銅鑼灣地鐵站C出口） 灣仔軒尼詩道513號附近（Citibank門口對出） 6月26日至28日 12:00-19:00 灣仔軒尼詩道144號 6月29日至7月2日 12:00-19:00 旺角砵蘭街215號 7月3日至5日 12:00-19:00 旺角西洋菜南街41號

2. 富途牛牛

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中資券商富途近年成功吸納不少年輕用戶。現時富途推出開戶最多送$1,400的優惠計劃，6大迎新獎賞任你揀，當中包括亞馬遜（美：AMZN）股票1股、匯豐控股（00005）15股、超市禮券$800等等。除此以外，只要2人同行開戶，限時額外獎勵$200現金券。

3. Webull

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Webull推出最多$1,600開戶限時賞，在6月30日下午4時之前，新客戶只要完成開戶並在第60天維持淨入金達$10,000或以上，就可以得到約$800微軟（美：MSFT）股票／$1,200交易現金券二選一。

完成一筆期權交易，就可以得到約$200微軟股票／$400交易現金券二選一。

4. 華盛證券

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華盛證券標榜「迎新賞總價值$4,700」，其開戶優惠主要是平台以內的交易現金券或其他額度，沒有像其他平台般派碎股／超市現金券。

例如完成線上註冊並成功存入不少於$10,000，就可以得到美股買賣180天免佣額度卡、25美元交易現金券及180天期權行情卡。只要維持60天每日日均資產不少於$10,000，另外可獲$700交易現金券。

5. 長橋證券

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長橋證券聲稱開戶即送$1,700，只要完成開戶、存入資金$10,000並留存30天就可以得到$1,000股票現金卡及$700現金券（可直接提現或購買股票）。股票現金卡有效期為150天，購買港股時可用於抵扣購買金額，每次購買僅可使用一張。

如果邀請好友成功開通綜合賬戶並存入資金等值$10,000及以上，就可以得到$500現金券獎賞，優惠期限至6月30日。

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