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加拿大加快審批臨時居留簽證　持TRV配偶、子女可獲開放工簽

美加 18:00 2023/06/07

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加拿大移民、難民和公民部 (IRCC)部長弗雷澤（Sean Fraser）5月26日宣布，移民部將採用新系統審批臨時居留簽證（Temporary Resident Visa, TRV）申請，方便新移民的配偶、子女和父母更快與之團聚。此外，持TRV的配偶和受養子女，也將能獲得開放式工作簽證（Open Work Permit, OWP）。

TRV審批時間縮短至30天

移民部在新聞公報中表示，今後大部分TRV申請將在30天內得到處理。許多簽證申請已使用新技術審理，新系統下批准率達93%。

持TRV受養人抵加前可獲OWP

加拿大CTV電視網報道，弗雷澤在新聞發布會上說，持有TRV的配偶、伴侶和受撫養子女，也可以獲得開放式工作簽證，無論他們是在抵達加拿大之前還是之後申請。

OWP將到期者 有效期獲延長

弗雷澤還宣布，開放工簽在8月1日至今年年底期間到期的配偶申請人和其他OWP持有人，其工作許可將再延長18個月。移民局3月也為許多畢業後工簽（Post Graduate Work Permit，PGWP）到期者提供了類似選項

加拿大廣播公司（CBC）指，弗雷澤未具體説明新技術的性質，但稱人工智能 (AI) 不會就移民申請是否獲批做出任何最終決定，人類簽證官仍會負責進行評估。

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