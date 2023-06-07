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加息周期末段　股市波幅大　應用什麽投資策略？

博客 16:45 2023/06/07

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投資市場的樂觀情緒及加息預期進一步降溫，帶動美股上升至本年高位。市場正等待下周美聯儲的議息會議，隨著美國失業率有所上升，現時利率市場顯示美聯儲加息的機會再度下降至四成以下，而VIX波動指數則下跌至2020年3月以來低位。儘管美股已上升至年內的高位，惟年內高低波幅不小，這與加息周期末段股市表現容易受到不同的消息所影響息息相關。

信貸市場緊張 股市波動性上升

為了對抗通脹，美聯儲自去年6月加快加息，聯邦基金利率在短短一年多由0.25%大幅上升至5.25%，未計及下周加息與否，是次周期的總加息幅度已為過去4次加息周期最大。由於加息背後是為了令信貸成本上升，從而令經濟降溫，壓抑通脹。故此，在加息周期後段，信貸市場往往出現收緊，亦是每次加息周期時有發生的，信貸市場緊張自然便會令股市的波動性上升。

波幅市中買入後持有回報差

在加息滯後效應影響下，股市在去年開始波動性明顯上升。截至5月底，MSCI世界指數在過去一年的回報僅為3.2%，期內指數由高位下跌至底位的幅度最高曾達到18%，這情況與2021年大為不同。MSCI世界指數在2021年全年上升約23%，期內指數每次由高位下跌至低位的幅度最大不足7%，相比過去一年的波幅為小。若投資者同樣以買入後持有的策略，2021年的投資回報較可觀，相反明顯在過去一年這投資策略便較失色。

控制下行波幅更重要

要說明背後的原因，投資者先要了解指數上落和回報的關係。在波幅市中，股市表現較為反覆，指數的高低波幅較大，是基於股市升跌不對稱。當股市下跌50%後，股市即使反彈50%，亦未能重回原本的水平，相反要反彈100%才能重上原本的水平。由於下跌後要追回所需要的反彈動力更大，這帶出兩個含意：一、控制下行波幅在投資上的重要性；二、市場走勢總有起伏，面對波幅市，以低位買入，高位賣出的戰術性策略更為合適。

參考不同消息作出入市策略

現時市場已普遍預期美國加息周期見頂為下半年的大方向，在美股已高升下，面對加息周期末段，市場對消息的敏感度更高，導致股市的波幅較大，除了要應用低波幅的策略外，亦應借助不同消息作出入市策略，以捕捉投資機會。從債務上限議題的樂觀情緒以至加息預期降溫，已令股市反彈不少，要令股市進一步上升至較高水平，便需要配合令市場情緒再高漲的利好消息才可。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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撰文 : 張詩琪 中銀香港個人數字金融產品部高級財富策略師

欄名 : 中銀財富解碼

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