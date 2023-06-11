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總是盲目追求金錢？「一生金錢無憂平衡理財法」　4步「平衡充實」人生

個人增值 10:30 2023/06/11

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不少人帶望有穩健的財務，為的是什麼? 追求幸福、生活的計劃處於理想及現實之間，要渡過充實的人生，同時間達成平衡人生理想、工作成就、家庭幸福、身心健康等多方面的追求，並不容易。

當心理過於激進、追求大富大貴會令人變得不易滿足、不快樂；太安於現狀則會令人不思進、原地踏步。那麼，願望的日子和真實生活之間，如何平衡合適的預設心理?

台灣國立政治大學財務管理系教授、《一生金錢無虞平衡理財法》作者周行一，開發了一套「全人均衡系統」，講述實現平衡充實人生的方法，提出4個步驟改善心理素質，全面提升理財技能:

步驟1︰接受個人生活水平
要實現全人均衡理財，首先需要相信錢並不是快樂的保證。單靠看到別人的物質條件，我們無法真正了解他們的快樂程度。事實上，有研究顯示，願意用金錢換取時間的人最快樂，因為他們擁有更滿足的人際關係和職業發展。快樂的人通常更健康，不愛比較，能專注工作與與同事和睦相處，這些特質都是成功的關鍵。

步驟2︰努力工作，照顧家人身心健康
工作不快樂，人生就難以快樂。當我們開始享受工作的時候，就會發現享受工作帶來的快樂遠大於薪資的增加。最快樂的部分來自於長官、同事和部屬的肯定，讓自己感受到自己受到需要，對別人有貢獻。投資大師巴菲特的快樂來自於股東的肯定，他總是盡力讓更多股東參加股東大會。當我們感受到自己的價值並獲得肯定時，會感到無與倫比的快樂。

步驟3︰理性消費，養成儲蓄習慣
有紀律地儲蓄是富足的基礎，必須在任何情況下堅持儲蓄，例如即使每月支付房屋貸款後也還有能力儲蓄，才能養成良好的支出習慣。有控制力的人不僅能儲蓄，也會比較快樂。能控制欲望的人心靈不易受到束縛，自由自在，且比較願意長期投資。

步驟4︰透過人生理財規劃，實現平衡充實的人生
有效的人生規劃：首先考慮自己的理想和自身與家庭的限制條件，例如收入和需要扶養的人數等。接下來，在預估未來的儲蓄水平，列出所有未來想要達成的人生理財目標，例如在職教育、子女教育、退休金等方面，制定理財計畫，管理和調整資產配置，並決定實現理財目標所需的報酬率等。一旦進入這個階段，就應該能找到實現未來人生計畫的道路。

與其「窮盡一生追求財富自由」　她們選擇離開高薪厚職　「令自己心靈自由」

28歲仔月儲80%收入　拍拖少出街　個人支出僅$3000　望盡早財務自由　

【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步

＝＝＝＝＝

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