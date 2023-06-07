  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本潮牌F.C.Real Bristol加入山系陣營　限時快閃店推時裝化露營用品

博客 15:34 2023/06/07

分享：

分享：

還記得疫情來襲的時候，大家沒法出埠旅遊，幸好香港郊野公園被公認具世界級景觀，於是大家在過去的3年間踏遍香港大小山頭，待防疫措施放寬後，甚至重拾久違露營（camping）的樂趣，更造就了對camping有高要求的人開始鑽研不同品牌的產品，於是時裝品牌亦開始加入這個陣營，就連不少男士鍾情的日本時裝品牌 F.C.Real Bristol 剛剛在港開設了SUMMER CAMP快閃店。

F.C.Real Bristol SUMMER CAMP Pop-up shop營業期由即日起至6月8日。（圖片品牌提供）

F.C.Real Bristol SUMMER CAMP Pop-up shop開幕當日，余德丞亦有來到。（圖片余德丞ig）

從來日本人對逃離鋼筋森林看待露營這回事絕不馬虎，他們不像我們隨便來一個帳篷，帶數罐罐頭充飢就此了事，而是事前有條理地整裝待發，由睡袋、帳篷、煮食用具、器皿、甚至桌子和椅子都一應俱佳方可以安心上路，君不見東京新宿NEWoMan商場對面，就有一幢名為L-Breath綜合型戶外用品店大樓，供好此道者買個不亦樂乎，因此，既然市場是那麼的大，時裝品牌又豈會不對這個市場虎視眈眈？

Sunset Chair以高靠背、能支撐頭部的椅背而廣受歡迎，其聚酯纖維和鋁框架的設計結合了強度、輕便和舒適度於一身。（$2,699/圖片品牌提供）

當中隸屬SOPHNET旗下分支，同樣由清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）於1999年創立的F.C. Real Bristol，雖然品牌根據一個足球會的理念構思而來，但這年頭亦加推了在遠足期間一樣可以時尚得很的產品，而清永浩文亦聰明得很找來鋁製戶外傢俬始祖Helinox出手相助。原來一直以來，Helinox的母公司由Jack Lah創立於1991年的DAC，是一間專門生產鋁管，供應給全球頂級知名帳幕品牌的生產商，更獨家研製的TH72M鋁材，Jack的兒子Young Lah眼見肥水不流別人田，於是自立門戶推出Helinox品牌。

「爸爸製造了全球最好的鋁材，但沒有自己商品，既然我有如此優厚的條件，可以應用DAC pole作為自家品牌產品的骨架材料，於是就成為Helinox誕生的概念，把父親製造的鋁材料發揚光大。」Young Lah說。

可供二人露營使用的Royal Box帳篷。（售價待定/圖片品牌提供）

備兩款不同尺寸可供選擇的桌子，體質較大的桌子兩側都印有F.C.Real Bristol商標，其尺寸和高度恰巧可擺放4人份的餐具。較小的桌子適合於室內和戶外使用。（大 $2,599、小 $2,499/圖片品牌提供）

而Helinox有了這個雄厚的後台，推出產品質素高之餘，亦相繼得到不少品牌主動邀請合作，例如大家熟悉的藤原浩（Helinox X FRAGMENT）和Stussy等，而今次F.C.Real Bristol與Helinox聯乘系列包括Helinox旗艦型號Comfort Chair為基礎的輕量露營椅XL、Sunset Chair、Table和遮陽帳篷Royal Box等，最重要的是保留了品牌產品輕巧便攜和兼具功能性，加上有F.C.Real Bristo商標字樣，試問要潮去露營又怎可少了它的一份兒呢？

F.C.Real Bristol SUMMER CAMP in HONG KONG 
日期：即日起至 6月8日 
時間：11am - 8pm
地點：中環置地廣場地庫2號舖

備註：Pop-up shop完後，產品仍可在品牌位於置地廣場的專門店有售

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」
2023/05/25
杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」
愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！
2023/05/25
愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！
將Pop Art移植到錶面　村上隆、Jean-Michel Basquiat全力參與
2023/05/19
將Pop Art移植到錶面　村上隆、Jean-Michel Basquiat全力參與

你可能感興趣

杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」
15:21 2023/05/25
杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」
愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！
15:23 2023/05/25
愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！
將Pop Art移植到錶面　村上隆、Jean-Michel Basquiat全力參與
18:52 2023/05/19
將Pop Art移植到錶面　村上隆、Jean-Michel Basquiat全力參與

最新專欄文章 更多

99萬起旗艦級電動SUV　Audi Q8 e-tron 50 quattro
2023/06/05
99萬起旗艦級電動SUV　Audi Q8 e-tron 50 quattro
猶勝房車版　Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC
2023/05/25
猶勝房車版　Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC
行內人推介葡萄酒超值投資 波爾多二級酒莊100分贏Lafite
2023/05/25
行內人推介葡萄酒超值投資 波爾多二級酒莊100分贏Lafite
愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！
2023/05/25
愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！
杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」
2023/05/25
杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」
郊遊遠足 行山 露營 時裝服飾種類 時裝服飾

下一篇文章

半導體行業大漲後或波動　ETF可助分散
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

利用AI科技提升客戶體驗︰小型企業的關鍵趨勢
利用AI科技提升客戶體驗︰小型企業的關鍵趨勢
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
青年、壯年、中年　不同人生階段如何調整强積金策略
青年、壯年、中年　不同人生階段如何調整强積金策略
如何同時享有保險和投資收益？ 買投連壽險必睇4件事
如何同時享有保險和投資收益？ 買投連壽險必睇4件事
99萬起旗艦級電動SUV　Audi Q8 e-tron 50 quattro
99萬起旗艦級電動SUV　Audi Q8 e-tron 50 quattro
不用萬元的摺機值得入手　送Bose耳機　支援Google流動服務
不用萬元的摺機值得入手　送Bose耳機　支援Google流動服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款