日本潮牌F.C.Real Bristol加入山系陣營　限時快閃店推時裝化露營用品

還記得疫情來襲的時候，大家沒法出埠旅遊，幸好香港郊野公園被公認具世界級景觀，於是大家在過去的3年間踏遍香港大小山頭，待防疫措施放寬後，甚至重拾久違露營（camping）的樂趣，更造就了對camping有高要求的人開始鑽研不同品牌的產品，於是時裝品牌亦開始加入這個陣營，就連不少男士鍾情的日本時裝品牌 F.C.Real Bristol 剛剛在港開設了SUMMER CAMP快閃店。

▲ F.C.Real Bristol SUMMER CAMP Pop-up shop營業期由即日起至6月8日。（圖片品牌提供）

▲ F.C.Real Bristol SUMMER CAMP Pop-up shop開幕當日，余德丞亦有來到。（圖片余德丞ig）

從來日本人對逃離鋼筋森林看待露營這回事絕不馬虎，他們不像我們隨便來一個帳篷，帶數罐罐頭充飢就此了事，而是事前有條理地整裝待發，由睡袋、帳篷、煮食用具、器皿、甚至桌子和椅子都一應俱佳方可以安心上路，君不見東京新宿NEWoMan商場對面，就有一幢名為L-Breath綜合型戶外用品店大樓，供好此道者買個不亦樂乎，因此，既然市場是那麼的大，時裝品牌又豈會不對這個市場虎視眈眈？

▲ Sunset Chair以高靠背、能支撐頭部的椅背而廣受歡迎，其聚酯纖維和鋁框架的設計結合了強度、輕便和舒適度於一身。（$2,699/圖片品牌提供）

當中隸屬SOPHNET旗下分支，同樣由清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）於1999年創立的F.C. Real Bristol，雖然品牌根據一個足球會的理念構思而來，但這年頭亦加推了在遠足期間一樣可以時尚得很的產品，而清永浩文亦聰明得很找來鋁製戶外傢俬始祖Helinox出手相助。原來一直以來，Helinox的母公司由Jack Lah創立於1991年的DAC，是一間專門生產鋁管，供應給全球頂級知名帳幕品牌的生產商，更獨家研製的TH72M鋁材，Jack的兒子Young Lah眼見肥水不流別人田，於是自立門戶推出Helinox品牌。

「爸爸製造了全球最好的鋁材，但沒有自己商品，既然我有如此優厚的條件，可以應用DAC pole作為自家品牌產品的骨架材料，於是就成為Helinox誕生的概念，把父親製造的鋁材料發揚光大。」Young Lah說。

▲ 可供二人露營使用的Royal Box帳篷。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 備兩款不同尺寸可供選擇的桌子，體質較大的桌子兩側都印有F.C.Real Bristol商標，其尺寸和高度恰巧可擺放4人份的餐具。較小的桌子適合於室內和戶外使用。（大 $2,599、小 $2,499/圖片品牌提供）

而Helinox有了這個雄厚的後台，推出產品質素高之餘，亦相繼得到不少品牌主動邀請合作，例如大家熟悉的藤原浩（Helinox X FRAGMENT）和Stussy等，而今次F.C.Real Bristol與Helinox聯乘系列包括Helinox旗艦型號Comfort Chair為基礎的輕量露營椅XL、Sunset Chair、Table和遮陽帳篷Royal Box等，最重要的是保留了品牌產品輕巧便攜和兼具功能性，加上有F.C.Real Bristo商標字樣，試問要潮去露營又怎可少了它的一份兒呢？

F.C.Real Bristol SUMMER CAMP in HONG KONG

日期：即日起至 6月8日

時間：11am - 8pm

地點：中環置地廣場地庫2號舖

備註：Pop-up shop完後，產品仍可在品牌位於置地廣場的專門店有售