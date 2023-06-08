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年輕Z世代想提早退休　7%想30歲退休　但32%仍沒有退休儲蓄

個人增值 08:30 2023/06/08

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Z世代（出生於 1997 年至 2005 年）是伴隨著互聯網成長的一代人，有新穎的思維模式，希望打破傳統的社會規範，如傳統的朝九晚五工作。而且，Z世代開始傾向於追求FIRE生活模式，亦即實現「財務獨立，提早退休」，並且正在尋找在最短工作年限實現收入最大化的方法。

想提早退休　但沒有退休儲蓄
根據美國消費者科技平台Credit Karma調查顯示，大約有37% Z世代自稱會參與FIRE運動，在認同這一運動的人中，近一半 (47%) 的 Z 世代表示他們可能會提早退休。然而，近三分之一(32%) 的 Z 世代表示，他們沒有任何退休儲蓄，這表明他們的年輕退休計劃與他們的財務狀況現實不一致。 

造成Z世代的這種情況可能有幾個原因，Z世代中最老的是27、28歲，這個調查包括很多18歲或以上的大學生，很難有能力儲蓄，就算是已經開始工作的Z世代，也可能會因為經常更換工作而沒有開始計劃自己的退休儲蓄。

沒有退休儲蓄是一回事，沒有任何儲蓄更令人擔憂，其中有20% Z世代就是這種情況，這可能受到近年來全球經濟的影響，儲蓄的通貨膨脹和高昂的借貸成本讓他們難以儲蓄。

Z世代不懂使用投資工具
雖然儲蓄是一件難事，但緩慢有序地進行，總有一日會實現願望。但現在新的問題浮現，與其他世代相比，Z世代不懂得使用投資工具為自己累積儲蓄。根據調查顯示，超過四分之三 (76%) 的 Z世代沒有參加退休金計劃，超過一半 (54%) 沒有活期存款賬戶，近一半 (47%) 甚至沒有儲蓄賬戶。  

提早退休期望較高
如下調查數據顯示，相比其他世代，Z世代在每個年齡段期望退休的人數都較多，其中最多集中在51– 60歲。不過，Z世代普遍比較樂觀，當提及需要多少錢提前退休時，Z世代是幾個年代中認為需要金錢最少的一代，其他世代最多人認為需要100萬美元-199萬美元提前退休，唯獨Z世代最多人認為僅需要50萬美元-99.9萬美元即可。

Z世代有7%想30歲退休

需要多少錢提前退休

Z世代有高昂的學生貸款
還有一個讓Z世代難以儲蓄的重要原因是貸款，Z世代的學生債務水平比千禧一代在他們這個年齡面臨的水平高13%。其中，先買後付產品在大流行中為他們埋下了完美的陷阱。Z世代的總平均債務水平在2020年至2022年間增加了24.3%，從16,043美元（約12萬港元）攀升至25,851美元（約20萬港元）。

雖然看到Z世代如何重塑自己的職業道路令人鼓舞，但他們仍應優先為退休存錢，或者至少專注於建立一個適當的儲蓄規劃。

Z世代副業潮興起︰40%年輕人同時打兩份工

34歲儲2000萬也不夠 「提早退休」先驅者 3個原因想重返職場

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