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YouTube成創作者最賺錢平台　比IG抖音更多　6%月賺逾7萬

個人增值 20:30 2023/06/07

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網紅營銷平台Aspire的最新報告顯示，創作者從YouTube上的品牌合作中所獲收入最多，高於Instagram和TikTok。

6%YouTuber品牌合作月賺逾7萬

報告分析了過去一年數千個品牌合作案的内部數據，並訪問了1千多名主要來自美國的各地創作者。結果顯示，6%的YouTube創作者每月的品牌合作收入逾10,001美元（約7.8萬港元），達到這一水平的TikTok和Instagram創作者則分別為2%和3%。50%的YouTube創作者品牌合作月收入逾500美元（約3,920港元），超過Instagram的40%和TikTok的36%。

參與度指數達50%

調查將視頻的點讚、瀏覽、分享和評論數綜合起來，定義爲參與度。平均而言，YouTube創作者的參與率達到了50%，遠高於TikTok的3%和Instagram的2%。

    點擊圖片放大

Aspire稱，YouTube較長的視頻格式使創作者能更深入地了解產品特點，這尤其有利於銷售複雜物品，例如需要分步教程的科技設備或傢俱。

報告也計算了各大平台的每個Impression成本（Cost Per Impression，CPM），即視頻每被觀衆瀏覽或留下印象一千次，廣告商要為此向創作者支付的費用。YouTube、TikTok、IG Reels短片和限時動態的平均每一頻道每印象成本分別爲0.2美元（約1.57港元）、0.15美元（約1.18港元）、0.15美元（約1.18港元）和0.1美元（約0.78港元）。

    點擊圖片放大

Aspire總結，雖然與YouTube創作者合作可能需要投入更多資金，但由於其卓越的參與度指標，建議品牌考慮使用這個平台。

粉絲數目較少　視頻參與度反較高

報告發現，83%的創作者表示，只要他們真正喜歡這個品牌或產品價值高，就算報酬只有免費贈送的產品，他們也仍會與品牌合作。

此外，報告還指出，並非粉絲越多，就能帶動越大銷量。數據顯示，粉絲數不到6萬的小網紅，在所有平台上的視頻參與度最高。如果創作者的內容看起來不真實或與受衆不相關，推銷視頻實際賣出的產品數量可能不會理想。

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