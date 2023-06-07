半導體行業大漲後或波動　ETF可助分散

最近ChatGPT的發展，增加雲公司及大型消費互聯網公司對晶片的需求。Nvidia公布本季業績及優於市場的營收展望後，股價表現亮眼，成為全球首間市值破萬億大關的半導體公司，令投資者再度關注半導體行業的發展。

AI訓練令GPU供不應求

人工智能（AI）背後需要進行大量運算來訓練模型，這需要大量高端晶片支持來進行模型訓練，從而得到精準的結果。OpenAI為了訓練ChatGPT的大型語言模型，便花了1億美元來購買10,000枚Nvidia的圖像處理器（GPU）來進行運算。目前所有用於AI的GPU幾乎都是由Nvidia所製造，這亦是Nvidia年初至今股價升近1. 6倍的原因之一。除了ChatGPT外，AI更可用於繪圖、寫詩、作曲等多類型的內容創作。雖然晶片需求激增，但供應目前尚未能趕上需求。其他半導體巨頭亦紛紛趕緊推動GPU的研發，如三星電子和AMD，甚至谷歌也發表了運用自家研發的晶片來合組成AI超級電腦。

汽車、AI晶片需求帶領半導體增長

然而另一方面，受通貨膨脹和全球經濟不確定性增加的影響下，市場對電腦和手機等消費電子產品需求減少，消費電子2021年至2030年對半導體需求的複合年增長率僅為5%。有報告指預計全球半導體市場營業額，將由2021年的5千多億美元，成長到2030年超過1萬億美元。汽車行業2021年至2030年對半導體需求的複合年增長率為14%，為增長最高的行業，預計行業短期和中期可能持續面對晶片供應緊張問題。電動車對於晶片的需求遠遠大於傳統汽車，自動駕駛和電動車等普及化，令車用晶片市場前景光明。相信半導體行業未來增長將由疫情期間消費電子需求增長所帶領轉為汽車行業和AI晶片需求增長帶領。

大漲後或現波動 ETF可助分散風險

隨著AI、電動車、6G等未來科技主題的發展，加上現時AI應用仍處於起步階段，市場對高端晶片的需求將持續增加。在尋找AI相關主題的投資機會時，有投資者會選擇研發提供AI服務的科技巨頭，如微軟和谷歌。截至5月31日止，微軟和谷歌年初至今分別升36.93%和39.26%，Nvidia和AMD則分別升158.89%和82.51%，表現較佳。投資者可選擇一些高端或能受惠於未來科技發展的半導體公司，惟需留意某些半導體公司近日已累升不少，其股價表現短期來可能出現較大波動性。市場上有一些投資於環球半導體巨頭的ETF，助投資者分散個股風險，並輕鬆捕捉半導體行業的發展機遇。

【關於作者】蕭佩鈴（Christy Siao）現任為三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士（計量金融）學位。

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