  • 29°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 08:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日優惠精選】Peach航空快閃 日本航綫630元起 ｜友和618人氣產品低至1折

精明消費 07:30 2023/06/08

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Peach航空：5日快閃 日本航綫票價630元起

日本航線將舉行「5日快閃」活動，即日起至10月為止之國際航班的 Simple Peach/Value Peach 票價港幣630元起，優惠活動將於6月8日20:00開始。

詳情可參閲：按此

販售期間：2023年6月8日20:00～6月12日23:59
有效出發日期：2023年6月20日～10月28日

    點擊圖片放大

2. 友和YOHO：618一連11日閃購 逾2萬款產品低至1折

友和YOHO一年一度的618激賞祭又到了，由即日起至6月18日，友和將有連續11日超抵閃購優惠，29,000年人氣熱賣產品低至1折，記得準時每日搶帶走心儀產品。同時，用埋大新信用卡仲即減高達240元優惠，或Citi MasterCard即減高達300元優惠。

優惠詳情可參閲：按此

一連11日閃購活動
由即日起至6月18日每日凌晨12點準時開始閃購，每日閃購主題都有不同，如明星品牌激安祭、智能家居、潮流玩物等。

    點擊圖片放大

2大銀行優惠　合共慳高達840元
今期友和YOHO與2大銀行聯手推出信用卡優惠，付款時用指定信用卡並輸入優惠碼，即可享額外折扣優惠。

  • 大新銀行信用卡　勁慳高達240元

在2023年6月1日至6月30日期間，憑大新信用卡於友和YOHO網站及門店單一淨額簽賬滿1,500元或以上，並輸入優惠碼「DSB120」，可享120元即時折扣，每位大新信用卡會員可享優惠2次，幫你勁慳高達240元。

  • Citi Mastercard　勁慳高達600元

由2023年6月1日至7月31日，憑Citi Mastercard®信用卡或扣賬卡於友和YOHO網店單一淨額簽賬滿1,500元，輸入優惠碼「CITIMC」，即減150元。每位客戶每月可享以上優惠碼2次，換言之，最多合共可以使用4次，勁慳高達600元。

3. Uniqlo：登記會員 免費換取童裝
即日起至6月9日，Uniqlo推出6月童樂明星商品體驗，簡單2步，有機會免費換取童裝。

活動時間：即日起至6月9日23:59止

活動參加方法：
𝐒𝐓𝐄𝐏 𝟏 ：Follow Facebook 專頁 (Uniqlo Hong Kong & Macau) 及 IG (uniqlo_hk_macau) 並登記成為 UNIQLO 會員
𝐒𝐓𝐄𝐏 𝟐：填妥指定表格 https://s.uniqlo.com/43mstVj

得獎通知: 得獎者將於 6 月 19 日前收到 APP PUSH 通知

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票
2023/06/07
【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票
【今日優惠精選】京都抹茶庵冰甜抹茶+1元多1杯｜ Neway女士唱K 6月半價優惠
2023/06/06
【今日優惠精選】京都抹茶庵冰甜抹茶+1元多1杯｜ Neway女士唱K 6月半價優惠
【今日優惠精選】年中大減價　多款家品低至2折｜父親節蛋糕　早鳥85折優惠
2023/06/05
【今日優惠精選】年中大減價　多款家品低至2折｜父親節蛋糕　早鳥85折優惠
【今日優惠精選】米線陣新分店　第二碗半價｜都會海逸酒店自助餐75折
2023/06/02
【今日優惠精選】米線陣新分店　第二碗半價｜都會海逸酒店自助餐75折
【今日優惠精選】華御結新店開幕$12御結｜「奇妙處處通」購物優惠　低至2折
2023/06/01
【今日優惠精選】華御結新店開幕$12御結｜「奇妙處處通」購物優惠　低至2折
家品 著數優惠 商場活動 UNIQLO 機票 產品 商品 經濟 太古 香港

下一篇文章

【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票
【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
虎豹別墅活化後免費開放 「18層地獄」仲有無得睇？
虎豹別墅活化後免費開放 「18層地獄」仲有無得睇？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款