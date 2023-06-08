【今日優惠精選】Peach航空快閃 日本航綫630元起 ｜友和618人氣產品低至1折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Peach航空：5日快閃 日本航綫票價630元起

日本航線將舉行「5日快閃」活動，即日起至10月為止之國際航班的 Simple Peach/Value Peach 票價港幣630元起，優惠活動將於6月8日20:00開始。

詳情可參閲：按此

販售期間：2023年6月8日20:00～6月12日23:59

有效出發日期：2023年6月20日～10月28日

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2. 友和YOHO：618一連11日閃購 逾2萬款產品低至1折

友和YOHO一年一度的618激賞祭又到了，由即日起至6月18日，友和將有連續11日超抵閃購優惠，29,000年人氣熱賣產品低至1折，記得準時每日搶帶走心儀產品。同時，用埋大新信用卡仲即減高達240元優惠，或Citi MasterCard即減高達300元優惠。

優惠詳情可參閲：按此

一連11日閃購活動

由即日起至6月18日，每日凌晨12點準時開始閃購，每日閃購主題都有不同，如明星品牌激安祭、智能家居、潮流玩物等。

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2大銀行優惠 合共慳高達840元

今期友和YOHO與2大銀行聯手推出信用卡優惠，付款時用指定信用卡並輸入優惠碼，即可享額外折扣優惠。

大新銀行信用卡 勁慳高達240元

在2023年6月1日至6月30日期間，憑大新信用卡於友和YOHO網站及門店單一淨額簽賬滿1,500元或以上，並輸入優惠碼「DSB120」，可享120元即時折扣，每位大新信用卡會員可享優惠2次，幫你勁慳高達240元。

Citi Mastercard 勁慳高達600元

由2023年6月1日至7月31日，憑Citi Mastercard®信用卡或扣賬卡於友和YOHO網店單一淨額簽賬滿1,500元，輸入優惠碼「CITIMC」，即減150元。每位客戶每月可享以上優惠碼2次，換言之，最多合共可以使用4次，勁慳高達600元。

3. Uniqlo：登記會員 免費換取童裝

即日起至6月9日，Uniqlo推出6月童樂明星商品體驗，簡單2步，有機會免費換取童裝。



活動時間：即日起至6月9日23:59止



活動參加方法：

𝐒𝐓𝐄𝐏 𝟏 ：Follow Facebook 專頁 (Uniqlo Hong Kong & Macau) 及 IG (uniqlo_hk_macau) 並登記成為 UNIQLO 會員

𝐒𝐓𝐄𝐏 𝟐：填妥指定表格 https://s.uniqlo.com/43mstVj



得獎通知: 得獎者將於 6 月 19 日前收到 APP PUSH 通知

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撰文：hket小編

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