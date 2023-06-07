退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」

香港財務策劃師學會發布最新「香港退休開支指數」調查，結果顯示退休人士每月真實退休開支較去年升300元至13,800元，同時發現港人預早作遺產安排的意識薄弱，僅兩成受訪者已設立「平安三寶」（分別為預設醫療指示、持久授權書及遺囑），並以年紀較大及高消費人士為主。隨疫情消退，「通關」後有意離港到國內及海外定居的意欲激增。調查發現，兩成受訪者有意到移居外地，較2021年的9%大幅增加11個百分點。

調查報告指出，受國際金融市場大幅波動的影響，市民對退休生活滿意度下降，從2020年的75%逐步下降至2022年的68%，創三年新低；而認為自己財務狀況穩健的市民，亦從2020年的51%跌至2022年的32%，是3年調查以來受訪者對其財務穩健程度最悲觀的一年。

動盪市況投資虧損 累退休生活水平下降

另一方面，73%有採納專業財務意見的受訪者較整體人士更滿意退休生活，比整體68%多出五個百分點。該批受訪者認同自己財務安穩（50%），較普遍受訪者為高；同時他們的流動及固定資產，以及退休後的收入水平亦高於整體受訪者。

香港財務策劃師學會主席謝汝康表示，退休支出微升的其中一個原因是本地公用事業的加費未能如實反映國際燃料價格飆升的升幅，而港人生活方式和開支亦未見有顯著變化。學會同時注意到近年股市動盪導致退休人士的投資組合出現虧損的情況，導致收入替代率未能維持以致生活水平下降。

僅兩成人已立「平安三寶」 鼓勵預早安排

謝汝康續指出，調查顯示，只有兩成受訪者已作安排身後事的安排，意識不足令人感到擔憂。 所以為了讓自己及照顧者感到心安，學會鼓勵市民預早安排「平安三寶」，這亦是遺產策劃的重要一環，以協助長者達成心願。

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