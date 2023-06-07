全球暖化對經濟造成衝擊　水資源短缺帶來投資機遇

全歐出現紀錄性的嚴重乾旱、澳洲出現水災、印度在4月錄得紀錄性高溫，以及全球各地發生森林大火，還有淹沒巴基斯坦三分之一土地的雨季洪水，摧毀當地農業，並使800萬人流離失所。非洲之角連續第三年出現拉尼娜現象，令索馬里部分地區本世紀以來第二次在饑荒邊緣掙扎。

這些都是世界氣候反常的先兆，也是全球暖化造成的後果，即使全球經濟將會受到深遠影響，但卻未為未來的挑戰做好準備。

全球暖化對經濟的衝擊

這些影響可能在無法預見之處造成衝擊。河流水位下降妨礙水路運輸，也推高了航運成本。淡水短缺可能會影響佔全球70%用水量的農業生產，為高企的食物價格添壓。水位偏低還可能會導致核電廠及水力發電廠的發電量下降，從而推高能源價格。

在2022至2023年的冬季，歐洲及其他數個地區遭受嚴重乾旱威脅，在冬季出現這些現象是相當不尋常。歐洲主要的水道如波河及萊茵河在冬季中旬就已經出現紀錄性的低水位。

西班牙、葡萄牙、意大利及土耳其等國的降雨量減少，導致農業及城市供水降低。乾旱也影響水力發電廠的發電量，導致電力價格及對替代能源的需求上升。

增加與水資源相關的投資

隨著歐洲溫和乾燥的冬季結束，並踏入春季，與水資源相關的問題繼續成為熱話，水資源相關基建的投資再次受到投資者關注，並且逐漸成為重要的政治議題。因此，我們認為水資源對投資者來說仍然是一個長期增長的機遇。為了維持我們的生活水平，同時應對氣候變化所帶來的挑戰，考慮並增加針對水資源行業價值鏈的投資，對投資者來說至關重要，因為供需失衡的情況將持續加劇。

可幸的是投放在全球水資源的相關開支正在上升，政府、企業及農民都開始意識到投資的迫切性。此外，任何地方都可透過解決漏水或減少浪費等快速方案來達致目標，而且需要付出的努力相對較少。不少針對此類問題提供解決方案的企業均已非常知名。其中一家最大的農業設備生產商第一季業績錄得強勁增長，這可被視為整個農業設備產業的領先指標。

水資源投資前景亮麗

由於水資源公司的基本因素穩健，且估值水平吸引，我們認為水資源投資的前景亮麗。近期的行業併購活動亦顯示其中期發展前景將保持穩健。個別公司的盈利表現將在未來幾個月中扮演重要角色，有望為主動型投資經理創造有利環境。整體來說，我們相信市場參與者將會日漸從股票、行業及地區層面中識別出「贏家」與「輸家」。因此，主動管理主題及選股方式將會大派用場。與此同時，不少市場的估值相對一年前亦變得更為吸引。

因此，我們認為投資者可以從積極為水資源稀缺及水質問題提供優質及強韌方案、並協助提升水資源可持續發展的公司中尋找機遇。

【關於作者】Andreas Fruschki於2005年加入安聯投資，現為主題式股票投資主管。他專責全球主題的研究，並管理多個主題基金，包括多元主題策略及環球水資源策略。此前，他為安聯投資歐洲股票研究部門的負責人。Andreas有17年的行業經驗。他擁有西悉尼大學的工商管理碩士學位及柏林洪堡大學的法律學位，亦是一名特許金融分析師（CFA）。

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