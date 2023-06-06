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七成散戶料港股能升穿20000點　最看好科技股

個人增值 17:11 2023/06/06

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港股上周觸及近半年低點後，近幾天有回勇的跡象，散戶動向作為股市的重要指標之一，又有無參考價值？耀才證券近日進行民意調查，收到近3000份回應，當中超過7成散戶，相信港股可在下半年重新升穿20,000點以上，有逾四成更有信心港股可升至22,000點，5.6%料可升逾24,000點！

最多散戶看好的板塊是科技股，有21.5%受訪者看好。另外，有15.2%散戶看好「中特估」概念，能源及電力股亦有10.1%散戶看好。

有什麼因素會左右港股後市走勢？38.7%散戶認為後市受人民幣匯率影響；27.1%指受中美互相制裁影響；12.5%認為受內地刺激經濟政策影響，而有10.3%散戶認為與美國銀行問題有關。

問卷亦提到有興趣交易港股投資者的取向，仍有近5成投資者會於下半年投資港股；有興趣投資港期及環期上升至近3成；而有意參與美股及日股買賣的百份比，則比去年上升近10%。

恒指公司︰港股估值正逐漸改善

同日，恒生指數公司發表網誌，表示港股估值正逐漸改善，但仍處於被低估的區間。

網誌指出，香港市場的 BEER 比率（債券股票收益比率）已改善至 0.40，但理論上相較債券收益，股票仍處於被低估區間。另一方面，從歷史估值來看，香港股市目前的估值為預期市盈率的 9.2 倍，低於 5 年平均的 1 倍標準差。其中，年初以來跑贏大市的能源和電訊業的估值分別為預期市盈率的 5.2 倍及 9.9 倍，還是低於 5 年市盈率平均值。

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