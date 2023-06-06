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全球億萬富翁年齡中位數67歲　紐約最多、香港第二

個人增值 18:05 2023/06/06

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雖然51歲的馬斯克（Elon Musk）、39歲的朱克伯格（Zuckerberg）等年輕科技業億萬富翁經常登上頭條，但一項新研究顯示，現在世界上大多數億萬富翁都已超過退休年齡。

年齡中位數67歲

根據數據公司Altrata 5月31日發布的《2023億萬富豪人口普查》，目前全球3,194位億萬富翁的年齡中位數為67歲，這一數字在過去5年中略有上升。42%的富豪年齡超過70歲，50~70歲億萬富豪佔48.2%，50歲以下的不到10%。

CNBC稱，科技奇才及音樂和體育名人可能最受媒體關注，但當今世界的億萬富翁主要是年邁的企業家，如92歲的股神巴菲特（Warren Buffett）和74歲的LVMH集團總裁Bernard Arnault。《財富》雜誌指，像67歲的微軟創始人Bill Gates一樣的嬰兒潮一代企業家，是最常見的億萬富翁。巨富們用一生，甚至幾代人的時間積累了上億財富。

Altrata高級總監Maya Imberg向CNBC表示：「許多年輕億萬富翁都在科技領域發家致富，科技一直是一個快速創造財富的行業，受到了媒體的廣泛關注。大多數財富需要很長時間積累，除非是繼承而來。他們要用絕大部分的商業生涯來創造如此多的財富。」

老年富豪財富多來自金融業

不同年齡段的億萬富翁，財富來源也不同。科技和銀行/金融業是50歲以下億萬富翁創造財富的主要來源，其中21%的人在銀行/金融業致富，20%在科技業致富。50歲~70歲億萬富翁的大部分財富來自銀行/金融（24%）和工業集團（8.3%）；而70歲以上的億萬富翁則來自金融（18%）、企業集團（11%）和地產（8.3%）。

去年巨富人數、總資產下滑

Altrata指，由於財富市場對新冠疫情緩和、俄烏戰爭、通脹上升和新一輪貨幣緊縮做出了反應，2022年世界億萬富翁人數下降了3.5%，總數為3,194人，是2018年以來的首次下滑。他們的總資產淨值則下降5.5%至11.1兆美元，是過去十年中第二大年度跌幅。

報告還發現，與科技、醫療保健和零售行業億萬富翁的財富在2022年陷入困境，但與航空航天和國防、食品和飲料、建築和航運業億萬富翁的財富卻在增長。

紐約住最多億萬富翁 香港次之

北美億萬富翁人數減至1,011位，降幅2.3%；亞洲下降7.1%，歐洲下降2.2%。到目前為止，儘管數量比去年減少了2.1%，美國仍是世界上億萬富翁人數最多的國家，有955人，佔世界億萬富翁的近三分一。中國（內地）位列第二，共有357位億萬富翁，人數比去年減少10.8%。

紐約仍然是全球億萬富翁最多的城市，有136個。香港排名第二，有112個。其次是三藩市（84個）、莫斯科（76個）和倫敦（75個）。新加坡位列第8，有54個億萬富翁，在排名靠前的城市中增幅最大。

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